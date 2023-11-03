«Женщина, которая уже даже не поет». В России отреагировали на приезд Пугачевой

Алла Пугачева — это тень прошлой эпохи. Какой смысл обсуждать личность, которая уже давно никому не интересна? Так в беседе с «Вечерней Москвой» отреагировал на возвращение Примадонны в Россию музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, Алла Борисовна уже не вызывает никакого интереса у публики:

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— Послушайте, Пугачева — это вчерашний день. Я понять не могу, зачем о ней говорить, зачем обсуждать вчерашний день, когда мы живем сегодня. Она — тень прошлой эпохи, которая плавно уходит в закат. Она давно не в творчестве, нет той великой Примадонны. А есть просто женщина, которая уже даже не поет. Уезжает она, приезжает — все это сугубо ее личное дело. До Пугачевой сегодня ровным счетом никому нет дела.

При этом Соседов подчеркнул, что Алла Борисовна все же является российским артистом и имеет полное право возвращаться к себе на родину.

— Россия — ее дом, и никто не может и даже не смеет запрещать ей въезд в свою страну. Более того, сама Пугачева никаких резких слов не говорила в отношении властей, поэтому я не вижу ничего страшного и катастрофического, что она снова здесь, — заметил собеседник «ВМ».

При этом критик полностью исключил вероятность того, что Примадонна вернется на сцену.

— А что ей там делать? Голоса нет, она потеряла себя, свою личность и индивидуальность. Больше нечем покорять народ, нечем, — считает собеседник «ВМ».

В заключение Соседов добавил, что сейчас музыкальный рынок принимает звезд новой формации, но никак не таких артистов, как Пугачева.

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву заметили в Подмосковье. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Папарацци издания засняли звезду советской и российской эстрады на видео возле ее особняка в подмосковной деревне Грязь. Пугачева приехала туда в черном автомобиле. Также есть информация, что певица пересекла российскую границу через КПП в Псковской области, после чего отправилась поездом в Москву.

Детей и мужа при ней не было. Долго ли артистка планирует находиться на Родине, неизвестно.

Напомним, в конце октября Алла Пугачева покинула Израиль и отбыла в неизвестном направлении. Некоторые знакомые артистки даже говорили о ее «пропаже». 31 октября певица впервые за долгое время выложила в соцсеть несколько фотографий.

Пока все обсуждают внезапный приезд Аллы Пугачевой на Родину и гадают, каковы его причины, Shot уже все разузнал. Как сообщил Telegram-каналу источник из окружения Примадонны, она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит. Также в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу Максиму Галкину* решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

По данным источника Shot, Алла Пугачева давно завещала все свое имущество младшим детям. Но владельцем замка в подмосковной деревне Грязь по-прежнему является ее муж. Предварительно, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием их детьми этого самого замка. Также ее целью были некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты на Кипре.

По некоторым данным, Примадонна может посетить церемонию прощания с народным артистом дирижером Юрием Темиркановым, который скончался накануне в возрасте 84 лет.

Напомним, на прошлой неделе появились новости, что пара вместе с детьми Лизой и Гарри все-таки покинула Израиль. Ближайший год, судачили в Сети, семья собирается прожить на Кипре.

* Признан иноагентом.

В Кремле заявили, что словосочетание "родственники иноагентов" не является именем нарицательным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, добропорядочные россияне могут свободно уезжать и возвращаться в свою страну.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов о том, как скажется возвращение Аллы Пугачевой и других россиян на настроениях в обществе, учитывая, что "некоторые из них - родственники иноагентов".

"Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять", - пояснил Песков. Он подчеркнул, что это постоянный процесс и любой российский гражданин "добропорядочный и законопослушный", всегда свободно возвращается на свою родину.

Певица Алла Пугачева, как и другие релоканты и иные возвращающиеся в страну россияне, должны принести извинения, если они допустили неоднозначные высказывания в адрес соотечественников. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Такой стала реакция Русской православной церкви на информацию о том, что в Россию вернулась певица Алла Пугачева, а другие релоканты рассматривают возможность такого возвращения.

"Россия была и остается открыта для тех соотечественников, которые по разным причинам покинули страну. Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или допустили неоднозначные высказывания, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны", - сказал Вахтанг Кипшидзе в интервью РИА Новости.

Въехавшую вчера вечером на территорию России `евицу Аллу Пугачеву требуют задержать и допросить - о ее возможном участии в финансировании ВСУ.

По данным канала SHOT, общественники из движения "Зов народа" обратились к председателю СК РФ Бастрыкину и министру МВД Колокольцеву.

Патриоты требуют наказать Пугачеву по статье "публичное оскорбление в интернете" - за ее скандальные публикации в соцсети, в которых экс-примадонна называла своих соотечественников "холопами и рабами".

При этом певице припомнили и ее признания в солидарности с мужем-иноагентом Галкиным, который "открыто признается в финансировании ВСУ".

Теперь общественники требуют допросить Аллу Пугачеву на предмет ее участия в финансировании Вооруженных сил Украины.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов заявил «Царьграду», что не следует ожидать концертов от певицы.

Шолохов утверждает, что возврат Пугачёвой к концертной деятельности в России маловероятен. В интервью он выразил мнение, что интерес к этой теме избыточен и может быть связан с определенными интересами Кремля, однако он указал, что конспирология в данном случае превращается в глупость.

По мнению Шолохова, возраст певицы, её поведение и выбор, когда ей показалось выгодным, привели к тому, что она не будет давать концерты в России. Он отметил, что Пугачёва, получив всё от России, быстро решила изменить ей на другую страну, предпочитая удобство. Это действие, по словам Шолохова, понятно с точки зрения взглядов семьи певицы, но не соответствует моральным принципам.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова рассказала, что очень рада приезду в Россию Аллы Пугачевой.

«Я чрезвычайно рада этому обстоятельству, меня переполняют эмоции. Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что-то это не какое-то временное явление. Конечно, когда она уехала, страна осиротела, и я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия. Например, она открыла для меня поэзию Марины Цветаевой, это человек, который подарил мне очень серьёзный чувственный опыт, музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский, актёрский», - рассказала Сурганова НСН.

Светлана Сурганова также пожелала здоровья всем родным и близким Пугачевой, сообщает издание.

Российский шоумен Стас Барецкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находятся на грани развода. По словам собеседника, у него с Примадонной «хорошие отношения, более личные».

У меня с Аллой Борисовной хорошие отношения. Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно. Ну, я надеюсь на это, они уже на грани развода, — добавил Барецкий.

Ранее Барецкий заявил NEWS.ru, что Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.

Певица Алла Пугачева покинула свой замок в подмосковной деревне Грязь, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, Примадонна уехала на Rolls-Royce в сторону Санкт-Петербурга. Опубликовано видео.