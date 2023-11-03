Российский шоумен не исключил развода Галкина и Пугачевой

У меня с Аллой Борисовной хорошие отношения. Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно. Ну, я надеюсь на это, они уже на грани развода, — добавил Барецкий.