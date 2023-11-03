В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой и других россиян

В Кремле заявили, что словосочетание "родственники иноагентов" не является именем нарицательным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, добропорядочные россияне могут свободно уезжать и возвращаться в свою страну.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов о том, как скажется возвращение Аллы Пугачевой и других россиян на настроениях в обществе, учитывая, что "некоторые из них - родственники иноагентов".

"Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять", - пояснил Песков. Он подчеркнул, что это постоянный процесс и любой российский гражданин "добропорядочный и законопослушный", всегда свободно возвращается на свою родину.