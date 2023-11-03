Соседов высказался о возвращении Пугачевой в Россию

— Послушайте, Пугачева — это вчерашний день. Я понять не могу, зачем о ней говорить, зачем обсуждать вчерашний день, когда мы живем сегодня. Она — тень прошлой эпохи, которая плавно уходит в закат. Она давно не в творчестве, нет той великой Примадонны. А есть просто женщина, которая уже даже не поет. Уезжает она, приезжает — все это сугубо ее личное дело. До Пугачевой сегодня ровным счетом никому нет дела.