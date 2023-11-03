«Она потеряла себя»: Соседов высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Алла Пугачева — это тень прошлой эпохи. Какой смысл обсуждать личность, которая уже давно никому не интересна? Так в беседе с «Вечерней Москвой» отреагировал на возвращение Примадонны в Россию музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, Алла Борисовна уже не вызывает никакого интереса у публики:
— Послушайте, Пугачева — это вчерашний день. Я понять не могу, зачем о ней говорить, зачем обсуждать вчерашний день, когда мы живем сегодня. Она — тень прошлой эпохи, которая плавно уходит в закат. Она давно не в творчестве, нет той великой Примадонны. А есть просто женщина, которая уже даже не поет. Уезжает она, приезжает — все это сугубо ее личное дело. До Пугачевой сегодня ровным счетом никому нет дела.
При этом Соседов подчеркнул, что Алла Борисовна все же является российским артистом и имеет полное право возвращаться к себе на родину.
— Россия — ее дом, и никто не может и даже не смеет запрещать ей въезд в свою страну. Более того, сама Пугачева никаких резких слов не говорила в отношении властей, поэтому я не вижу ничего страшного и катастрофического, что она снова здесь, — заметил собеседник «ВМ».
При этом критик полностью исключил вероятность того, что Примадонна вернется на сцену.
— А что ей там делать? Голоса нет, она потеряла себя, свою личность и индивидуальность. Больше нечем покорять народ, нечем, — считает собеседник «ВМ».
В заключение Соседов добавил, что сейчас музыкальный рынок принимает звезд новой формации, но никак не таких артистов, как Пугачева.
О возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию стало известно 2 ноября. Ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Поезд, на котором артистка вернулась в город, прибыл из Пскова. Затем Примадонну увидели подъезжающей к замку в деревне Грязь. Пугачева приехала в Россию одна. Как утверждает один из источников в российском шоу-бизнесе, целью возвращения артистки может быть продажа принадлежащей ей недвижимости.