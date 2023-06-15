Какое наказание грозит Линдеманну по делу об изнасиловании

Статья 117 Уголовного кодекса ФРГ, по которой солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну выдвинуты обвинения, предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от полутора до пяти лет. Возможные последствия для музыканта в беседе с «Лентой.ру» назвала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Ранее стало известно, что в отношении Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным портала Spiegel online, певцу выдвинуты несколько уголовных обвинений по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ.

«В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — уточнили журналисты.

Статья 117 гласит, что сексуальное домогательство — это совершение действий сексуального характера или привлечение совершить эти действия, сообщила Власова. В частности, во втором пункте указано, что наказание предусматривается, если «исполнитель пользуется тем, что лицо в силу его физического либо психического состояния значительно ограничено в возможности формирования или изъявления воли, за исключением случаев, в которых он заручился согласием этого лица». А также в случае, «если исполнитель пользуется тем, что лицо не способно к формированию или изъявлению противостоящей воли» и «если есть момент неожиданности», а также «покушение».

«То есть мы видим, что упоминается именно навязывание. Исходя из показаний потерпевшей, она отказалась [от секса], после чего он (Линдеманн — прим. "Ленты.ру") яростно отреагировал. Никакого показания на счет домогательств здесь не усматривается. Также смущает тот факт, что личности потерпевших не раскрываются, из-за чего трудно охарактеризовать их социальный портрет. Самое главное, что ставит под большие сомнения доказательную базу обвинения, это то, что потерпевшая (исходя опять-таки из ее показаний), была не в себе и "мало что запомнила"», — прокомментировала адвокат.

Она допустила, что это попытка подорвать репутацию группы популярными в США методами политической борьбы и дискриминации неугодных персон, которые, в свою очередь, начинают перенимать страны Евросоюза.

новость от 14 июня

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. С обвинениями в адрес музыканта выступили сразу несколько девушек.

По данным издания Der Tagesspiegel, прокуратура расследует по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера) из-за двух случаев. Одно из заявлений поступило в полицию Берлина, другое — в прокуратуру столицы.

материал от 15 июня

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Tagesspiegel. Если музыканта признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Что известно о деле Линдеманна, кого еще из звезд обвиняли в харассменте — в материале NEWS.ru.

Как СМИ узнали о прокурорской проверке

О возможных проблемах Линдеманна с законом сообщили накануне все ведущие немецкие СМИ. Сенатор юстиции Берлина Фелор Баденберг за закрытыми дверями проинформировала членов судебного комитета в палате депутатов, что в отношении артиста начата прокурорская проверка.

«Общественность при этом не оповестили», — рассказала газета Tagesspiegel, узнавшая о случившемся из своих источников.

Как уточняет Die Welt, против музыканта подано два иска. Одно заявление было написано в полицию, другое — сразу в столичную прокуратуру.

«Однако прокуратура Берлина не захотела ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о начале расследования в отношении Линдеманна по нашему запросу», — сообщало издание в среду днем.

По какой статье проводится расследование

По данным СМИ, прокуратура выдвинула против солиста Rammstein несколько уголовных обвинений по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ. «В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — поясняет портал Spiegel online.

Обвиняемым по этой статье может грозить реальный тюремный срок от шести месяцев до пяти лет. Между тем сам Тилль Линдеманн отвергает выдвинутые против него обвинения.

«Его адвокаты объявили о встречных процессуальных шагах», — пишет Tagesspiegel.

В чем конкретно обвиняют Линдеманна

В последние недели против 60-летнего Линдеманна выдвинули обвинения сразу несколько женщин, в основном анонимно. К примеру, в начале июня издание Welt am Sonntag опубликовало четырехстраничное расследование происходящего на концертах рокера.

«Несколько женщин обвинили вокалиста Rammstein в сексуальном насилии и злоупотреблении положением. Они описывали ситуации, которые казались им отчасти пугающими. Молодых девушек отбирали во время концертов и спрашивали, не хотят ли они остаться на вечеринку после шоу. По словам некоторых пострадавших, они совершали половые акты, в том числе под воздействием наркотиков», — приводит подробности Welt am Sonntag.

Некоторые фанатки говорили, что музыкант лично подсыпал им некие вещества в коктейли, а потом приставал.

Среди тех, кто открыто обвиняет Линдеманна, — 24-летняя Шелби Линн из Северной Ирландии. Она утверждает, что попала на одну из таких закулисных вечеринок после концерта Rammstein в Вильнюсе, где ее «накачали психотропными препаратами и принудили к сексу». Литовская полиция начала проверку, однако дело так и не было возбуждено.

«Я очень рада, что наши голоса наконец-то услышаны и к нам относятся серьезно», — сказала девушка в интервью Welt в среду днем.

На фоне скандала в Германии все громче раздаются призывы отменить концерты группы. Но пока этого не случилось.

Кого еще на Западе обвиняли в сексуальных домогательствах и чем это закончилось

Самый громкий сексуальный скандал Голливуда связан с именем продюсера Харви Вайнштейна. В 2017-м его обвинили в домогательствах Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Нва Грин, Джессика Барт и еще несколько актрис, а также сотрудницы киноимперии продюсера.

Друзья и коллеги отвернулись от Вайнштейна, жена ушла, Гильдия продюсеров и Американская киноакадемия прекратили его членство в организациях. В 2019 году его адвокаты договорились с 30 истицами о выплате компенсаций в $25 млн. Однако в феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии. Продюсер был приговорён к 23 годам лишения свободы.

Певица и актриса Бьорк обвиняла режиссера Ларса фон Триера в непристойном поведении. По ее словам, на съемках тот приставал к ней, добиваясь поцелуев. Режиссер публично отверг обвинения, в суд певица не подавала.

В 2019 году против Пласидо Доминго были выдвинуты коллективные обвинения в домогательствах. Сотрудницы Вашингтонской и Лос-Анджелесской опер заявили о домогательствах со стороны тенора. В итоге Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы, отменил серию концертов и принес извинения женщинам, заявив, что несет полную ответственность за свои действия.

В группе Rammstein приняли решение расстаться с кастинг-директором Анной Макеевой, замешанной в секс-скандале с лидером коллектива Тиллем Линдеманном. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Напомним, несколько дней назад после концерта группы в Литве одна из поклонниц коллектива пожаловалась, что осталась на вечеринку по завершении выступления группы. Тогда же к ней начал приставать безо всяких приличий Линдеманн.

Разразился скандал, и тут выяснилось, что таких пострадавших много. Оказалось, что после концертов группа устраивает небольшие вечеринки, куда приглашает самых преданных поклонниц. Но это не автограф-сессии - вечеринки заканчивались склонением девушек к интимной близости.

Причем, роль Макеевой в этой истории, судя по всему, ключевая - именно она подбирала девушек на вечеринки и фактически устраивала свидания неутомимому Линдеманну.

Сейчас в Rammstein проводят внутреннее расследование всех обстоятельств этой некрасивой истории. Сам Линдеманн пока хранит молчание.

новость от 4 июня

Немецкая рок-руппа Rammstein может распасться из-за обвинений солиста Тилля Линдеманна в домогательствах, сообщает Bild. По информации газеты, участники коллектива «крайне недовольны» поведением фронтмена.

Характер фронтмена вызывает споры среди других участников группы. По словам доверенных лиц группы, они недовольны поведением фронтмена, так как являются отцами семейств и считают, что поведение Линдеманна порочит их, — говорится в материале.

новость от 2 июня

Издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi) прекратило сотрудничество с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном после обвинений нескольких женщин в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении KiWi.

В издательстве из Кёльна в 2013, 2015 и 2020 годах вышли три сборника стихов Линдеманна. В свое время музыканта обвиняли в том, что его лирика якобы восхваляет сексуальное насилие.

"Мы с потрясением следили за ставшими достоянием общественности обвинениями в адрес Тилля Линдеманна", - отмечается в заявлении Kiepenheuer & Witsch. "С нашей точки зрения, он переходит незыблемые границы в обращении с женщинами", - говорится в нем.



"В этой связи мы приняли решение незамедлительно прекратить сотрудничество с Линдеманном, так как наши доверительные отношения с автором непоправимо разрушены", - заявили в KiWi.

новость от 31 мая

Пользователи Сети раскритиковали лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за скандала с употреблением запрещенных веществ, пишет РИА Новости.

Причиной стало обвинение девушки Шелби Линн. Она утверждает, что музыкант опаивал ее наркотиками.

«Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!» - написал один из комментаторов.

Другие выразили солидарность с девушкой. По их мнению, Линдеманн плохо себя ведет по отношению к противоположному полу.