Названо возможное наказание для солиста Rammstein по делу об изнасиловании

Статья 117 Уголовного кодекса ФРГ, по которой солисту немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну выдвинуты обвинения, предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от полутора до пяти лет. Возможные последствия для музыканта в беседе с «Лентой.ру» назвала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Ранее стало известно, что в отношении Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным портала Spiegel online, певцу выдвинуты несколько уголовных обвинений по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ. «В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — уточнили журналисты.

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Статья 117 гласит, что сексуальное домогательство — это совершение действий сексуального характера или привлечение совершить эти действия, сообщила Власова. В частности, во втором пункте указано, что наказание предусматривается, если «исполнитель пользуется тем, что лицо в силу его физического либо психического состояния значительно ограничено в возможности формирования или изъявления воли, за исключением случаев, в которых он заручился согласием этого лица». А также в случае, «если исполнитель пользуется тем, что лицо не способно к формированию или изъявлению противостоящей воли» и «если есть момент неожиданности», а также «покушение».

«То есть мы видим, что упоминается именно навязывание. Исходя из показаний потерпевшей, она отказалась [от секса], после чего он (Линдеманн — прим. "Ленты.ру") яростно отреагировал. Никакого показания на счет домогательств здесь не усматривается. Также смущает тот факт, что личности потерпевших не раскрываются, из-за чего трудно охарактеризовать их социальный портрет. Самое главное, что ставит под большие сомнения доказательную базу обвинения, это то, что потерпевшая (исходя опять-таки из ее показаний), была не в себе и "мало что запомнила"», — прокомментировала адвокат.

Она допустила, что это попытка подорвать репутацию группы популярными в США методами политической борьбы и дискриминации неугодных персон, которые, в свою очередь, начинают перенимать страны Евросоюза.

В конце мая стало известно об обвинениях в адрес Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы. Женщина по имени Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого музыкант, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».