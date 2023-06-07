Группа Rammstein уволила кастинг-директора после секс-скандала с Линдеманном

В группе Rammstein приняли решение расстаться с кастинг-директором Анной Макеевой, замешанной в секс-скандале с лидером коллектива Тиллем Линдеманном. Об этом сообщают немецкие СМИ.

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Напомним, несколько дней назад после концерта группы в Литве одна из поклонниц коллектива пожаловалась, что осталась на вечеринку по завершении выступления группы. Тогда же к ней начал приставать безо всяких приличий Линдеманн.

Разразился скандал, и тут выяснилось, что таких пострадавших много. Оказалось, что после концертов группа устраивает небольшие вечеринки, куда приглашает самых преданных поклонниц. Но это не автограф-сессии - вечеринки заканчивались склонением девушек к интимной близости.

Причем, роль Макеевой в этой истории, судя по всему, ключевая - именно она подбирала девушек на вечеринки и фактически устраивала свидания неутомимому Линдеманну.