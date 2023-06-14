Против солиста Rammstein возбуждено уголовное дело об изнасиловании

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. С обвинениями в адрес музыканта выступили сразу несколько девушек.

По данным издания Der Tagesspiegel, прокуратура расследует по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера) из-за двух случаев. Одно из заявлений поступило в полицию Берлина, другое — в прокуратуру столицы.