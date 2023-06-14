$84.32+0.6891.07+0.68

Против солиста Rammstein Линдеманна возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. С обвинениями в адрес музыканта выступили сразу несколько девушек.

Против солиста Rammstein возбуждено уголовное дело об изнасиловании
© globallookpress.com

По данным издания Der Tagesspiegel, прокуратура расследует по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера) из-за двух случаев. Одно из заявлений поступило в полицию Берлина, другое — в прокуратуру столицы.

Согласно словам пострадавших, они подверглись изнасилованию, также описаны случаи жестокого обращения. Девушкам бесплатно предлагали алкогольные напитки и запрещенные вещества на вечеринках, сказано в одном из заявлений.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители