Певица Земфира* получила гражданство европейской страны

Певица Земфира Рамазанова* получила французское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, артистка уже около полутора лет проживает в европейской стране.

Отмечается, что певица даже зарегистрировала в Париже компанию. Она работает в сфере исполнительного искусства.

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Напомним, Минюст России признал Земфиру Рамазанову* иностранным агентом в феврале этого года. Это объяснили тем, что она «открыто выступала в поддержку Украины».

По данным ведомства, певица выступала с призывами против спецоперации на концертах в недружественных странах. Также утверждается, что она получала поддержку от иностранных источников.

* Земфира - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) открыла в Москве компанию по звукозаписи и изданию музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

ООО под названием «Родина» было зарегистрировано 24 мая. Генеральный директор организации Сергей Морозов отказался рассказывать, чем занимается компания.

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова в своем Telegram-канале сообщила о мошенниках. От ее имени продают билеты на несуществующий концерт.

«Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт — фейк», — написала артистка в личном блоге.

На афише указано, что поклонники могут приобрести билеты на выступление Земфиры в ОАЭ, которое якобы состоится через две недели.

10 февраля Земфира была признана иностранным агентом. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников».

Земфира уехала из России после начала спецоперации на Украине. Артистка активно гастролирует за рубежом.

Недавно зарегистрированная в России компания певицы Земфиры* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» должна быть немедленно закрыта, поскольку иноагенты не имеют права получать деньги в России, считает депутат Госдумы Александр Шолохов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в случае выявления подобных связей могут последовать правовые последствия в отношении музыкантки. Депутат заявил, что иноагентам нужно запретить любой способ заработка в РФ.

У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будет выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России, — высказал свое мнение Шолохов.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) к Министерству юстиции России с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение заявления с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 часов 14 июня.

Ранее Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных России странах.

В минувшую пятницу стало известно, что певица Земфира* подала иск к Минюсту РФ о снятии с нее статуса иноагента. Сегодня, 15 мая, то же самое вскрылось и о Максиме Галкине*. Адвокат Александр Карабанов в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что эти артисты просто хотят вернуть себе заработок в РФ.

«Статус иностранного агента у нас допустимо применять к юридическому или физическому лицу в соответствии с федеральным законом, по очень понятной процедуре за действия, которое это лицо совершает против интересов РФ», – отметил юрист.

Попытки снять с себя этот статус означают, что Галкин* и Земфира* на себе испытали некие неудобства, связанные с этим состоянием, считает Александр Карабанов. Вероятно, они хотят вернуть свою концертную деятельность в России для получения дополнительных прибылей.

Нужно учитывать, подчеркивает адвокат, что ими был подан иск для урегулирования данного вопроса в суд, который является, по сути, государственным органом, чтобы оспорить действия другого государственного органа.

«Я считаю, что у данной инициативы нет никаких перспектив без определенной политической воли. Но сам по себе прецедент полезный для тех людей, которые сейчас ведут какую-либо антироссийскую деятельность», – отметил Карабанов.

Адвокат считает, что так эти люди смогут увидеть: статус иноагента несет в себе некоторые лишения. Карабанов считает, что в дальнейшем эти ограничения только увеличатся, и это повлечет за себой более серьезные последствия. Например, лишение неких конституционных прав, заключил юрист.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Максим Галкин* подал иск к Минюсту РФ о снятии с него статуса иноагента. В список юморист попал в сентябре 2022 года.

Народный артист России Валерий Баринов, возглавляющий жюри полнометражных фильмов на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске, высказался о покинувших Россию артистах-иноагентах. Его слова приводят «Аргументы и факты».

По мнению Баринова, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие звезды обратились в московские суды с исками о снятии иноагентского статуса, потому что хотят вернуться в Россию.

«Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки СВО и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить…» — сказал он, предложив вспомнить, как в Россию возвращались белые офицеры.

Он напомнил историю возвращения генерал-лейтенанта Слащева, активного участника Белого движения на юге России. «Ну не могли они жить за границей, душа-то домой рвется. Бунин не смог вернуться и до конца жизни страдал. Рахманинов, гениальный композитор, пианист, был богат за границей, выступал много. Но он там не написал ни одного выдающегося произведения», — поделился размышлениями Баринов, подчеркнув, что и Рахманинов, и Бунин были несчастны вдали от России.

Российский писатель Захар Прилепин посоветовал певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

С таким же предложением автор обратился к ведущему и шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), а также предположил, что артистам «подсказали», что юридически они могут добиться права вернуться в Россию, чтобы здесь продолжить «свою антивоенную деятельность».