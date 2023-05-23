$79.94+0.0386.50+0.22

Валерий Баринов объяснил, почему артисты-иноагенты хотят вернуться

Народный артист России Валерий Баринов, возглавляющий жюри полнометражных фильмов на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске, высказался о покинувших Россию артистах-иноагентах. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Баринов объяснил, почему артисты-иноагенты хотят вернуться
© РИА Новости

По мнению Баринова, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие звезды обратились в московские суды с исками о снятии иноагентского статуса, потому что хотят вернуться в Россию.

«Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки СВО и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить…» — сказал он, предложив вспомнить, как в Россию возвращались белые офицеры.

Он напомнил историю возвращения генерал-лейтенанта Слащева, активного участника Белого движения на юге России. «Ну не могли они жить за границей, душа-то домой рвется. Бунин не смог вернуться и до конца жизни страдал. Рахманинов, гениальный композитор, пианист, был богат за границей, выступал много. Но он там не написал ни одного выдающегося произведения», — поделился размышлениями Баринов, подчеркнув, что и Рахманинов, и Бунин были несчастны вдали от России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий