Валерий Баринов объяснил, почему артисты-иноагенты хотят вернуться
Народный артист России Валерий Баринов, возглавляющий жюри полнометражных фильмов на III Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске, высказался о покинувших Россию артистах-иноагентах. Его слова приводят «Аргументы и факты».
По мнению Баринова, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие звезды обратились в московские суды с исками о снятии иноагентского статуса, потому что хотят вернуться в Россию.
«Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки СВО и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить…» — сказал он, предложив вспомнить, как в Россию возвращались белые офицеры.
Он напомнил историю возвращения генерал-лейтенанта Слащева, активного участника Белого движения на юге России. «Ну не могли они жить за границей, душа-то домой рвется. Бунин не смог вернуться и до конца жизни страдал. Рахманинов, гениальный композитор, пианист, был богат за границей, выступал много. Но он там не написал ни одного выдающегося произведения», — поделился размышлениями Баринов, подчеркнув, что и Рахманинов, и Бунин были несчастны вдали от России.