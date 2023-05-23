Баринов объяснил, почему артисты-иноагенты хотят вернуться

«Я не сравниваю иноагентов с интеллигенцией, уехавшей после Октябрьской революции, или с белыми офицерами — все-таки СВО и Гражданская война совершенно разные по сути своей. Но мысли и чувства человеческие, думаю, похожи у всех людей за границей, когда ты на чужбине от источника своих сил оторван — от родной земли своей, от близких, когда могилу отца не можешь навестить…» — сказал он, предложив вспомнить, как в Россию возвращались белые офицеры.