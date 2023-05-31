Прилепин дал совет Земфире*

Российский писатель Захар Прилепин посоветовал певице Земфире (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) дать концерт в Донецке вместо того, чтобы оспаривать статус иностранного агента в суде. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

С таким же предложением автор обратился к ведущему и шоумену Максиму Галкину (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), а также предположил, что артистам «подсказали», что юридически они могут добиться права вернуться в Россию, чтобы здесь продолжить «свою антивоенную деятельность».

«Но пусть Земфира по пути из Парижа (с начала спецоперации певица переехала в столицу Франции — прим. "Ленты.ру") даст большой концерт в Донецке. А Галкин — в Горловке. Это будет такая проходка обратно. Зачем через суд? Можно пешком. Через концертные залы», — отметил Прилепин.

В начале мая Земфира подала иск к Минюсту с целью оспорить статус иностранного агента. Певица была внесена в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции и концертов в недружественных РФ странах.