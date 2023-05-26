В Госдуме призвали закрыть новый бизнес Земфиры* в России
Недавно зарегистрированная в России компания певицы Земфиры* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» должна быть немедленно закрыта, поскольку иноагенты не имеют права получать деньги в России, считает депутат Госдумы Александр Шолохов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в случае выявления подобных связей могут последовать правовые последствия в отношении музыкантки. Депутат заявил, что иноагентам нужно запретить любой способ заработка в РФ.
У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будет выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России, — высказал свое мнение Шолохов.
Об открытии новой компании Земфиры в России под названием «Родина» ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, фирма зарегистрирована в квартире директора музыкальной группы «Машина времени». Авторы утверждают, что уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей, род ее деятельности выяснить не удалось. Сама Земфира ранее говорила, что в Россию возвращаться не собирается.
*внесена Минюстом РФ в список иноагентов