В Госдуме призвали закрыть новый бизнес Земфиры* в России

У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будет выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России, — высказал свое мнение Шолохов.