$79.97-0.0285.92+0.04

В Госдуме призвали закрыть новый бизнес Земфиры* в России

Недавно зарегистрированная в России компания певицы Земфиры* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» должна быть немедленно закрыта, поскольку иноагенты не имеют права получать деньги в России, считает депутат Госдумы Александр Шолохов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что в случае выявления подобных связей могут последовать правовые последствия в отношении музыкантки. Депутат заявил, что иноагентам нужно запретить любой способ заработка в РФ.

В Госдуме призвали закрыть новый бизнес Земфиры* в России
© globallookpress.com

У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будет выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России, — высказал свое мнение Шолохов.

Об открытии новой компании Земфиры в России под названием «Родина» ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, фирма зарегистрирована в квартире директора музыкальной группы «Машина времени». Авторы утверждают, что уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей, род ее деятельности выяснить не удалось. Сама Земфира ранее говорила, что в Россию возвращаться не собирается.

*внесена Минюстом РФ в список иноагентов

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий