18 лет в браке: каким был муж Дианы Гурцкой

20 мая умер супруг певицы Дианы Гурцкая, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко. Ему было 46 лет. Чиновник летел из командировки с Кубы, и в какой-то момент в самолете мужчине стало плохо. Борт экстренно сел в Минеральных Водах, но прибывшим врачам не удалось спасти пациента. Предположительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Друг семьи рассказал, что брат певицы Роберт прокомментировал смерть Кучеренко словами «Мы погибли!». Он также добавил, что Диана Гурцкая «убита горем».

Диана и Петр заключили брак в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин, в июне этого года ему исполнится 16 лет, он учится в Гнесинском музучилище. Гурцкая, раскрывая, в чем секрет их с мужем крепкого союза, говорила, что они понимают друг друга с полуслова.

«Петя полюбил меня такой, какая я есть», – говорила артистка. Петр, в свою очередь, отмечал, что у его супруги непростой характер, поэтому он всегда шел мириться с ней первым.