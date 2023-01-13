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Лиза Мари Пресли вышла замуж за музыканта Дэнни Кио в 1988 году. От этого брака у Денни и Лизы Мари двое детей: дочь Райли Кио и Бенджамин Сторм (в возрасте 27-ми лет покончил с собой). Лиза Мари развелась с Дэнни Кио 6 мая 1994 года. На фото: Лиза Мари Пресли и Дэнни Кио, 1991 год