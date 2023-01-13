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30 минут назад

Умерла дочь Элвиса Пресли Лиза Мари

Газета.Ru

Дочь и единственная наследница Элвиса Пресли скончалась в возрасте 54 лет. О смерти Лизы Мари сообщила ее мать, вдова «Короля рок-н-ролла» Присцилла Пресли.

1/17 Лиза Мари Пресли на выставке «Элвис глазами его дочери» в Мемфисе, Теннесси, 2012 год
Фото: Lance Murphey/AP
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2/17 Элвис и Присцилла Пресли с дочерью Лизой Мари в Мемфисе, Теннеси, 1968 год
Фото: AP
3/17 Элвис Пресли с дочерью Лизой Мари, 1973 год
Фото: Frank Carroll/AP
4/17 Лиза Мари Пресли вышла замуж за музыканта Дэнни Кио в 1988 году. От этого брака у Денни и Лизы Мари двое детей: дочь Райли Кио и Бенджамин Сторм (в возрасте 27-ми лет покончил с собой). Лиза Мари развелась с Дэнни Кио 6 мая 1994 года. На фото: Лиза Мари Пресли и Дэнни Кио, 1991 год
Фото: Global Look Press
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5/17 Лиза Мари Пресли вышла замуж за Майкла Джексона в 1994 году. Их брак длился всего полтора года На фото: Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон в Париже, 1994 год
Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Sygma via Getty Images
6/17 Аврил Лавин, Лиза Мари Пресли, Пинк и Дженнифер Лопес (слева направо) на премии MTV Video Music Awards, 2002 год
Фото: Jeff Kravitz/Getty Images
7/17 Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон в поместье Неверленд, 1995 год
Фото: Len Wood/Global Look Press
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8/17 Лиза Мари Пресли и Джанет Джексон, 1997 год
Фото: Vinnie Zuffante/Getty Images
9/17 Лиза Мари Пресли и Элтон Джон в Париже, 1996 год
Фото: Getty Images
10/17 Лиза Мари Пресли во время выступления в Чикаго, 2012 год
Фото: Barry Brecheisen/Invision/AP
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11/17 Лиза Мари Пресли была замужем за актером Николасом Кейджем 3,5 месяца На фото: Лиза Мари Пресли и Николас Кейдж, 2001 год
Фото: L. Busacca/WireImage/Getty Images
12/17 Гвен Стефани, Лиза Мари Пресли, Дэвид Боуи и Иман, 2005 год
Фото: Getty Images
13/17 Лиза Мари Пресли с мужем Майклом Локвудом на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» в Лондоне, 2010 год Пара развелась в 2021 году
Фото: Joel Ryan/AP
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14/17 Лиза Мари Пресли и ее дочери Райли Кио (слева), Финли и Харпер Локвуд, 2017 год
Фото: Jordan Strauss/AP
15/17 Лиза Мари Пресли во время выступления в Сиэтле, Вашингтон, 2013 год
Фото: Mat Hayward/Getty Images
16/17 Присцилла Пресли, Лиза Мари Пресли и ее дочь Райли Кио, Лос-Анджелес, 2015 год
Фото: Eric Charbonneau/Invision/AP
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17/17 Лиза Мари Пресли (1968-2023)
Фото: Jordan Strauss/AP

Лежащую без сознания Лизу Мари нашла в спальне домработница. Врачи диагностировали у дочери Элвиса Пресли остановку сердца, ей вкололи адреналин – но спасти не смогли. Сообщается также, что до приезда скорой помощи Лизе Мари пытались сделать искусственное дыхание. Источники Daily Mail рассказали, что причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Лиза Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. После смерти своего отца Элвиса Пресли в 1977 году она унаследовала знаменитое поместье – Грейсленд. В 2004 году Лиза Мари продала 85% своих прав на музыкальные произведения отца.

Известно, что дочь Элвиса унаследовала и пристрастие своего отца к наркотикам, начав употреблять их в 13 лет. Несколько раз ее исключали из закрытых лос-анджелесских школ из-за пагубных привычек – в частности, пристрастия к кокаину.

Личная жизнь Лизы Мари тоже была бурной – четыре раза она выходила замуж. Третьим ее мужем был актер Николас Кейдж, брак с которым продлился всего 109 дней. От четвертого брака с гитаристом Майклом Локвудом у певицы родились двое детей – близняшки Харпер и Финли.

Какой была единственная дочь Элвиса Пресли — в галерее «Газеты.Ru».

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