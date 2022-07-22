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1 час назад

Самые высокооплачиваемые актеры 2022 года

Александр Котлеткин

Том Круз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, об этом сообщает американский журнал Variety. За главную роль в боевике Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» актер предположительно получит $100 млн, в сумму входит гонорар за роль и процент от премьерных сборов.

1/10 Том Круз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, об этом сообщает американский журнал Variety. За главную роль в боевике Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» актер предположительно получит $100 млн, в сумму входит гонорар за роль и процент от премьерных сборов
Фото: globallookpress.com
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2/10 Уилл Смит заработает $35 млн за участие в фильме «Эмансипация»
Фото: globallookpress.com
3/10 $30 млн составил гонорар Леонардо Ди Каприо за картину «Убийцы цветочной луны»
Фото: globallookpress.com
4/10 Брэд Питт заработал $30 млн, за роль в фильме «Формула-1»
Фото: globallookpress.com
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5/10 Дуэйн Джонсон «Скала» получит $22,5 млн за фильм «Черный Адам»
Фото: globallookpress.com
6/10 Самой высокооплачиваемой актрисой стала Марго Робби, благодаря гонорару в $12,5 млн за фильм «Барби», премьера которого запланирована на 21 июля 2023 года
Фото: globallookpress.com
7/10 Далее расположилась Милли Бобби Браун с доходом в $10 млн за фильм «Энола Холмс – 2»
Фото: globallookpress.com
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8/10 $4 млн составил гонорар Эмили Блант за участие в картине «Оппенгеймер»
Фото: globallookpress.com
9/10 Джейми Ли Кёртис за работает $3,5 млн за роль в фильме «Хэллоуин заканчивается»
Фото: globallookpress.com
10/10 Замыкает пятерку рейтинга Аня Тейлор-Джой с гонораром $1,8 млн за картину «Безумный Макс: Фуриоса»
Фото: globallookpress.com

Также в список «самых дорогих» звезд также попали Уилл Смит, заработавший $35 млн за участие в фильме «Эмансипация», Леонардо Ди Каприо ($30 млн за картину «Убийцы цветочной луны»), Брэд Питт ($30 млн, «Формула-1») и Дуэйн Джонсон ($22,5 млн, «Черный Адам»).

Зарплаты актрис в 2022 году выглядят гораздо скромнее. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Марго Робби, благодаря гонорару в $12,5 млн за фильм «Барби», премьера которого запланирована на 21 июля 2023 года.

Далее расположились Милли Бобби Браун с доходом в $10 млн за фильм «Энола Холмс – 2», Эмили Блант ($4 млн, «Оппенгеймер») , Джейми Ли Кёртис ($3,5 млн, «Хэллоуин заканчивается») и замыкает пятерку рейтинга Аня Тейлор-Джой ($1,8 млн за картину «Безумный Макс: Фуриоса»).

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