Самые высокооплачиваемые актеры 2022 года

Том Круз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, об этом сообщает американский журнал Variety. За главную роль в боевике Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» актер предположительно получит $100 млн, в сумму входит гонорар за роль и процент от премьерных сборов.
Также в список «самых дорогих» звезд также попали Уилл Смит, заработавший $35 млн за участие в фильме «Эмансипация», Леонардо Ди Каприо ($30 млн за картину «Убийцы цветочной луны»), Брэд Питт ($30 млн, «Формула-1») и Дуэйн Джонсон ($22,5 млн, «Черный Адам»).
Зарплаты актрис в 2022 году выглядят гораздо скромнее. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Марго Робби, благодаря гонорару в $12,5 млн за фильм «Барби», премьера которого запланирована на 21 июля 2023 года.
Далее расположились Милли Бобби Браун с доходом в $10 млн за фильм «Энола Холмс – 2», Эмили Блант ($4 млн, «Оппенгеймер») , Джейми Ли Кёртис ($3,5 млн, «Хэллоуин заканчивается») и замыкает пятерку рейтинга Аня Тейлор-Джой ($1,8 млн за картину «Безумный Макс: Фуриоса»).