«Открытые враги России»: Чичерина об осудивших спецоперацию артистах

Некоторые российские артисты, осудившие спецоперацию на Украине, являются открытыми предателями Родины, которые пытаются сохранить свою собственность за рубежом, заявила певица Юлия Чичерина. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы, пишет «360».

Часть [артистов, которые не поддерживают Россию,] — открытые враги России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом, — уточнила Чичерина.

Она убеждена, что во всех образовательных учреждениях детям и подросткам должны прививать патриотические ценности. Чичерина подчеркнула, что все детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, должны иметь военные заслуги и отвечать перед трибуналом. Певица призвала россиян готовиться к счастливому будущему, в котором нет места «трусам и пройдохам».

Российский актер Марат Башаров по окончании торжественной молитвы в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама заявил журналистам РИА «Новости», что Родину нужно любить так, как любишь своих родителей и близких, а их нельзя предавать.

Он раскритиковал своих коллег-соотечественников. По его мнению, многие уехавшие из его коллег начали очернять Россию.

«Хочется сказать им: «Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом «прозрели».

Башаров указал, что не разделяет точку зрения коллег, критикующих Россию.

Ольга Кормухина в последнее время выступает с резкими заявлениями в адрес тех представителей российского шоу-бизнеса, кто уехал из России – навсегда или временно. Так, как пишет teleprogramma-pro, Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребролюбцами», заметив, что, пока деньги их не испортили, юморист был очень скромен и воспитан, а певица «занималась настоящим творчеством».

Сребролюбие же сгубило и прочих артистов, в том числе Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, где заранее был организован «запасной аэродром».

В интервью изданию Подмосковье сегодня» Кормухина негативно отозвалась о творческой деятельности бывших коллег.

«Пусть об их отъезде переживают те, кто ходил на их концерты и способствовал их популярности. Мне кажется, это повод зрителям задуматься: а кого они, собственно, возводят на пьедестал? Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее – неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом. Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», - считает певица.

Ольга Кормухина дала комментарий относительно скандалов российских артистов с украинскими коллегами и поразилась, что россияне уделяют так много времени тем, кто этого совершенно не достоин.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил создать комиссию для лишения Чулпан Хаматовой звания народной артистки России, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он раскритиковал слова актрисы о том, что она никогда не относилась серьезно к этому званию и считает его пережитком советского прошлого.

«Человек этими словами характеризует свое нравственное внутреннее содержание. Этим уже все сказано», — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что это печально, что российские деятели, которым родина дает реализовывать свои таланты, «с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость» и предпочитают материальные ценности.

Ранее стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины. Комментируя свой отъезд в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, звезда призналась, что понимает, как ее решение может сказаться на профессиональной жизни, но подчеркнула, что другого выбора у нее не оставалось.

Представители творческих профессий, которые негативно отзываются о президенте России, о стране в целом и ее гражданах, при этом имеют двойное гражданство и постоянно проживают за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц [иноагентов] <...> и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что это ее личная позиция и подобная инициатива еще не выдвигалась. При этом Ямпольская допустила, что предложение может быть воспринято как радикальное, однако, по ее словам, речь идет не о «всех, кто уехал, кто испугался», речь идет о тех, «кто злостно, годами отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций (НКО).

Певица Жасмин (Сара Манахимова) заявила, что артисты обязаны поддерживать Россию. Об этом сообщает РЕН.

По мнению артистки, важно проводить патриотические концерты, когда в мире транслируется неодобрение в сторону России.

Жасмин подчеркнула необходимость публичной поддержки страны каждым артистом в этой непростой ситуации. Демонстрация своей поддержки — обязанность любого деятеля культуры, любящего Россию, добавила артистка.

«Это часть нашей жизни, это часть великой истории и культуры», — заключила Жасмин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила российских звезд, уехавших из страны после начала спецоперации, за молчание о трагедии, которая произошла в Одессе 8 лет назад.

В своем Telegram-канале она спросила, кто из медиаперсон написал в своих соцсетях "хоть мельком" о годовщине трагедии в Одессе. Захарова предположила, что "за это рекламные деньги не поднимешь".

"Как интересно получается: трагедию в Одессе они не заметили, а в ситуации вокруг Бучи разобрались моментально. Вот и в их искренность я тоже не верю", - написала Захарова.

2 мая 2014 года экстремисты из "Правого сектора" (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов в Одессе. Погибли 48 человек, виновные до сих пор не наказаны.

Вопрос об уехавших из страны артистах горячо обсуждается в обществе на фоне последних событий. Высказался на эту тему и режиссер Эдуард Бояков. Он поделился своим взглядом и рассказал, можно ли, по его мнению, называть предателями тех, кто уехал за границу.

Режиссер согласился, что это проблема для страны. Однако он полагает, что это было вполне ожидаемо, поскольку отсутствовала культурная политика и чиновники от культуры не уделяли должного внимания работе с артистами и "тонким процессам", происходящим в "символическом поле".

В то же время Эдуард Бояков полагает, что российская культура даже несмотря на эти потери вполне способна обновиться.

"Уехал - уехал, до свидания, разбирайся со своей совестью", - сказал он, комментируя позицию Бориса Гребенщикова.

По мнению режиссера, уехавшим из страны артистам стоит задать себе вопрос, не совершают ли они предательства. Он полагает, что в непростое время нужно быть со своей страной. Но сам он отказался быть судьей в этом вопросе и говорить о предательстве. Не стал он и употреблять слово "враг" по отношению к тем, кто высказывает другую позицию.

"Потому что врагов надо уважать. А я этих людей не уважаю", - сказал он в интервью Ксении Собчак.

Он уточнил, что это касается в том числе Чулпан Хаматовой.

По отношению к Ивану Урганту режиссер был настроен более критически. Однако выяснилось, что его мнение было основано на публикации, которую, как объяснила Ксения Собчак, сам шоумен не делал. Эдуард Бояков отметил, что Урганту в таком случае необходимо заявить об этом публично, чтобы прояснить ситуацию и для всех остальных.

В Санкт-Петербурге и Красноярске неизвестные расклеили афиши, в которых осуждают звезд, отказавшихся поддержать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Досталось и певице из Екатеринбурга Лизе Монеточке (настоящее имя Елизавета Гырдымова. — прим. ред.). Фотографии афиш опубликовали в местном паблике «Свет. Екатеринбург».

«Решила зарабатывать монеточки на Западе», — говорится в афише.

Полный текст URA.RU не приводит из этических соображений. Певица отреагировала на акцию неизвестных в своем Instagram (запрещена на территории России). В сториз она написала: «Оцените уровень данных оскорблений. Сравните его с тем, как высказываются ребята с этих плакатов. Сделайте выводы».

Помимо Монеточки на афишах появились певица Вера Брежнева, комик Александр Долгополов, блогер Николай Соболев, группа Little Big, актер Денис Косяков, рэперы Face (Иван Дремин, внесен в реестр СМИ, выполняющих в РФ функции иностранного агента) и Morgenshtern. В афишах обыгрываются слова из песен и выступлений артистов и делается отсылка к их непатриотической позиции. Изначально фотографии афиш опубликовало питерское издание «Бумага», там же писали о том, что подобные листовки появились и в Красноярске.

Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Многие звезды поддержали решение президента, но были и те, кто выступил против и уехал из страны.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что третьи лица только и ждут от россиян, чтобы те начали делить общество на «своих и чужих». По его мнению, сейчас в России проявляют агрессию к тем, кто сказал что-либо «поперёк», пишет «Царьград».

Мы не должны делить своих и чужих. Это то, чего ждут от нас третьи лица. То, что сегодня мы начали, знаете, «охоту на ведьм», и то, что ты не можешь сказать что-то поперёк вообще, начинается агрессия — это неправильно. Агрессии не должно быть внутри, — пояснил Пригожин.

Он также осудил журналистов, готовых «распять» покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачёву несмотря на то, что ещё несколько недель назад представители СМИ «бегали» за артистами, чтобы взять у них интервью. Пригожин также выразил надежду, что и Галкин перестанет распространять фейки о России. Продюсер не разделяет мнение юмориста о спецоперации на Украине.

Он неправ в одном. Он не может давать оценку происходящему. Обозначая какие-то обстоятельства, обозначая, он внутри не находится. Поэтому вот тут я с ним не согласен, — резюмировал Пригожин.

По информации СМИ, после отъезда из России Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесария, где проживает пять тысяч человек. Сообщалось, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение.

Народный артист России Филипп Киркоров заявил Telegram-каналу «Кровавая барыня», что «местечковые постовые» настолько «боятся за кресло», что «побуждают людей к страху, выдавливая их из страны». Так он прокомментировал реакцию общественности на его обращение в защиту певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина. Киркоров отметил, что никогда не отступится от своих принципов и всегда будет защищать друзей, даже если их взгляды на события не совпадают.

Я человек чести и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей и готов защищать их в публичном и непубличном пространстве. <...> Местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны, — сказал Киркоров.

Артист уверен, что никто не имеет права очернять личную жизнь людей, кто бы это ни был. Киркоров считает в корне неправильным мнение, что он не должен заступаться за своих друзей, имеющих альтернативную позицию. По его словам, в первую очередь он подумал о детях Пугачёвой и Галкина, которым предстоит читать нелицеприятные вещи о родителях в будущем.

Кроме того, артист выразил негодование по поводу высказываний главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая назвала Галкина геем. Певец отметил, что уважал журналистку как порядочного человека, но её поступок его удивил, ведь она является матерью троих детей и могла бы подумать о последствиях.

Киркоров уверен в собственной правоте. Он призвал всех задуматься о том, в кого люди рискуют превратиться «с таким рвением обличать чужие пороки».

Ранее Киркоров заступился за Галкина после речи Симоньян. Он сравнил журналистку с «похабной бабкой на базаре, разбрасывающей нечистоты слухов и сплетен». В ответ на это артист получил волну критики, в том числе от блогера Лены Миро. Она сказала, что «и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа», что их слова ничего не значат.

Российский актер Оскар Кучера выступил в защиту артиста Максима Галкина. Он прокомментировал оскорбительные слова российской журналистки Маргариты Симоньян в его сторону. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Ранее редактор издания RT Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в увлечении мужчинами и браке по расчету с российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Оскар Кучера прокомментировал данное заявление и выразил несогласие подобным выводам.

«Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — подчеркнул актер.

По его словам, подобные высказывания на российских телеканалах — признак «отсутствия культуры».

«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар», — высказался Кучера.

Из-за высказываний Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина, Аллы Пугачевой и их семьи разразился скандал. Поводом его стали слова Галкина о политической ситуации в России и в мире. Журналистка осудила позицию Максима, а заодно в оскорбительных выражениях высказалась о его нравственных качествах и сексуальной ориентации.

Объединенное сообщество поклонников Пугачевой (Международная федерация Allamania; фан-клубы «Апрель» и «Айсберг»; группа поклонников «Королева»; издательство «Пугачевская правда» и др.) решило привлечь к ответу и Симоньян и Владимира Соловьева, ведущего программы.

Готовится коллективный иск, - сообщает «Московский Комсомолец».

«Огромная многомиллионная социальная группа по интересам была оскорблена высказываниями в адрес кумира», сказал известный артист-имитатор Алексей Золотов.

«Поклонники Аллы Борисовны придерживаются самых разных политических взглядов, в том числе на текущую ситуацию, но считают недопустимым, когда дискуссию подменяет хамство», - цитирует представителей сообщества «МК».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Маргарита погорячилась. Продюсер отметил, что речь идет не о том, чтобы поддерживать кого-либо в этом споре, а об общечеловеческих нормах.

Музыкальный критик Павел Рудченко назвал девятку самых патриотических российских артистов, сообщает издание “Дни.ру”. В список Рудченко попали следующие артисты. Денис Майданов – автор и исполнитель патриотических песен, который дважды побывал с концертами в Сирии на базе Хмеймим. Далее названа певица Зара – участница официальных мероприятий и член жюри конкурса “Новая звезда” на патриотическом телеканале “Звезда”. Еще одно имя из этого списка тоже связано с телеканалом “Звезда” – ведущий программы “Легенды армии” и певец Александр Маршал.

Критик упомянул рок-музыканта Сергея Галанина, который сейчас участвует в патриотическом марафоне “Zа Россию!” и Стаса Пьеху, в репертуаре которого много песен патриотической направленности. И, конечно же, старожилы российской эстрады, которых возглавляет известный исполнитель песни “День Победы” Лев Лещенко. В их рядах популярный Николай Расторгуев, выступивший в “Лужниках” на митинге-концерте “Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента”, а также Надежда Бабкина – желанный участник правительственных концертов и официальных мероприятий.