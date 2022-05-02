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1 час назад

Фанаты Пугачевой готовят судебный иск против Симоньян и Соловьева

Ирина Лебедева

Из-за высказываний Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина, Аллы Пугачевой и их семьи разразился скандал. Поводом его стали слова Галкина о политической ситуации в России и в мире. Журналистка осудила позицию Максима, а заодно в оскорбительных выражениях высказалась о его нравственных качествах и сексуальной ориентации.

Фанаты Пугачевой готовят судебный иск против Симоньян и Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объединенное сообщество поклонников Пугачевой (Международная федерация Allamania; фан-клубы «Апрель» и «Айсберг»; группа поклонников «Королева»; издательство «Пугачевская правда» и др.) решило привлечь к ответу и Симоньян и Владимира Соловьева, ведущего программы.

Готовится коллективный иск, - сообщает «Московский Комсомолец».

«Огромная многомиллионная социальная группа по интересам была оскорблена высказываниями в адрес кумира», сказал известный артист-имитатор Алексей Золотов.

«Поклонники Аллы Борисовны придерживаются самых разных политических взглядов, в том числе на текущую ситуацию, но считают недопустимым, когда дискуссию подменяет хамство», - цитирует представителей сообщества «МК».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Маргарита погорячилась. Продюсер отметил, что речь идет не о том, чтобы поддерживать кого-либо в этом споре, а об общечеловеческих нормах.

Шоу-бизнес,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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