Кормухина назвала творчество уехавших артистов «дешевым»

Ольга Кормухина в последнее время выступает с резкими заявлениями в адрес тех представителей российского шоу-бизнеса, кто уехал из России – навсегда или временно. Так, как пишет teleprogramma-pro, Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребролюбцами», заметив, что, пока деньги их не испортили, юморист был очень скромен и воспитан, а певица «занималась настоящим творчеством».
Сребролюбие же сгубило и прочих артистов, в том числе Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, где заранее был организован «запасной аэродром».
В интервью изданию Подмосковье сегодня» Кормухина негативно отозвалась о творческой деятельности бывших коллег.
«Пусть об их отъезде переживают те, кто ходил на их концерты и способствовал их популярности. Мне кажется, это повод зрителям задуматься: а кого они, собственно, возводят на пьедестал? Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее – неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом. Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», - считает певица.
Ольга Кормухина дала комментарий относительно скандалов российских артистов с украинскими коллегами и поразилась, что россияне уделяют так много времени тем, кто этого совершенно не достоин.