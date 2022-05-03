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20 минут назад

Кормухина назвала творчество уехавших артистов «дешевым»

Ирина Лебедева

Ольга Кормухина в последнее время выступает с резкими заявлениями в адрес тех представителей российского шоу-бизнеса, кто уехал из России – навсегда или временно. Так, как пишет teleprogramma-pro, Максима Галкина и Аллу Пугачеву она назвала «сребролюбцами», заметив, что, пока деньги их не испортили, юморист был очень скромен и воспитан, а певица «занималась настоящим творчеством».

Кормухина назвала творчество уехавших артистов «дешевым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сребролюбие же сгубило и прочих артистов, в том числе Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, где заранее был организован «запасной аэродром».

В интервью изданию Подмосковье сегодня» Кормухина негативно отозвалась о творческой деятельности бывших коллег.

«Пусть об их отъезде переживают те, кто ходил на их концерты и способствовал их популярности. Мне кажется, это повод зрителям задуматься: а кого они, собственно, возводят на пьедестал? Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее – неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом. Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», - считает певица.

Ольга Кормухина дала комментарий относительно скандалов российских артистов с украинскими коллегами и поразилась, что россияне уделяют так много времени тем, кто этого совершенно не достоин.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Алла Пугачева,
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