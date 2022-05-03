Кормухина назвала творчество уехавших артистов «дешевым»

«Пусть об их отъезде переживают те, кто ходил на их концерты и способствовал их популярности. Мне кажется, это повод зрителям задуматься: а кого они, собственно, возводят на пьедестал? Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее – неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом. Зрителям, которых любят и уважают, не предлагают дешевый репертуар. Они использовали нашу страну, чтобы заработать деньги», - считает певица.