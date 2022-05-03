"Кто-то свечку держал?": Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву

Российский актер Оскар Кучера выступил в защиту артиста Максима Галкина. Он прокомментировал оскорбительные слова российской журналистки Маргариты Симоньян в его сторону. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Ранее редактор издания RT Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в увлечении мужчинами и браке по расчету с российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Оскар Кучера прокомментировал данное заявление и выразил несогласие подобным выводам.
«Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — подчеркнул актер.
По его словам, подобные высказывания на российских телеканалах — признак «отсутствия культуры».
«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар», — высказался Кучера.
Ранее бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров жестко раскритиковал слова редактора издания RT Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина. Он заявил, что подобное поведение журналистки недопустимо и задался вопросом, как дети Галкина и Пугачевой будут относиться к Симоньян после ее слов об их отце.