В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
13 минут назад

"Кто-то свечку держал?": Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву

Елена Прошина

Российский актер Оскар Кучера выступил в защиту артиста Максима Галкина. Он прокомментировал оскорбительные слова российской журналистки Маргариты Симоньян в его сторону. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

"Кто-то свечку держал?": Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее редактор издания RT Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в увлечении мужчинами и браке по расчету с российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Оскар Кучера прокомментировал данное заявление и выразил несогласие подобным выводам.

«Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — подчеркнул актер.

По его словам, подобные высказывания на российских телеканалах — признак «отсутствия культуры».

«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар», — высказался Кучера.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров жестко раскритиковал слова редактора издания RT Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина. Он заявил, что подобное поведение журналистки недопустимо и задался вопросом, как дети Галкина и Пугачевой будут относиться к Симоньян после ее слов об их отце.

Фанаты Пугачевой готовят судебный иск против Симоньян и Соловьева

Шоу-бизнес,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Оскар Кучера,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители