Как менялась Алла Пугачева

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Ее родители были скромными людьми, прошедшими Великую Отечественную войну.
Когда Алле было всего пять лет, мать певицы Зинаида Архиповна показала ее педагогу по музыке, которая определила у девочки абсолютный слух и очень приличные способности.
Родители отдали Пугачеву в ближайшую от дома музыкальную школу №31 при училище имени Ипполитова-Иванова. Педагоги прочили Алле карьеру известной пианистки, но сама она мечтала стать певицей.
После окончания музыкального училища Пугачева работала в различных музыкальных коллективах и некоторое время была учителем музыки в московской школе № 621. Спустя какое-то время Пугачеву приняли в ВИА "Веселые ребята", в составе которого юная звезда получила на фестивале "Золотой Орфей" Гран-при за композицию "Арлекино".
В 1976 году она стала лауреатом "Песни года – 76" и участницей новогоднего "Голубого огонька" с песней "Очень хорошо". Уже через год Алла дала концерт в "Лужниках" и начала гастролировать по СССР. Первый сольный альбом у восходящей звезды эстрады появился в 1978 году.
В декабре 1991 года, за день до распада СССР, Алла Пугачева была удостоена звания народной артистки СССР.
В 1997 году Алла Пугачева заняла на конкурсе "Евровидение" 15 место.
В 2009 году певица объявила о завершении карьеры, организовав прощальный тур "Сны о любви". Концерты прошли 37 раз в России, Казахстане, Украине, Израиле, США и еще в восьми странах.
В апреле 2019 года Пугачева организовала юбилейный концерт, отметив 70-летие.