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27 минут назад

Как менялась Алла Пугачева

Александр Котлеткин

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Ее родители были скромными людьми, прошедшими Великую Отечественную войну.

1/17 Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1977 год
Фото: ТАСС
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2/17 Певица Алла Пугачева, 1978 год
Фото: РИА Новости
3/17 Певица Алла Пугачева, 1978 год
Фото: ТАСС
4/17 Заслуженная артистка РСФСР Алла Борисовна Пугачева во время выступления на съемочной площадке новогодней телевизионной передачи "Голубой огонек", 1980 год
Фото: ТАСС
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5/17 Заслуженная артистка РСФСР Алла Борисовна Пугачева во время исполнения новой песни на съемках новогодней телевизионной передачи "Голубой огонек", 1981 год
Фото: ТАСС
6/17 Певица Алла Пугачева, 1985 год
Фото: ТАСС
7/17 Певица Алла Пугачева во время выступления на сцене спортивного комплекса "Олимпийский", 1986 год
Фото: ТАСС
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8/17 Певица и режиссер новогоднего концерта "Рождественские вечера" Алла Пугачева во время записи телепередачи в спорткомплексе "Олимпийский", 1991 год
Фото: ТАСС
9/17 Бари Алибасов, Алла Пугачева и Филипп Киркоров на церемонии вручения Национальной музыкальной премии "Овация", 1994 год
Фото: ТАСС
10/17 Певица Алла Пугачева, 1997 год
Фото: ТАСС
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11/17 Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева во время сбора гостей в театре Ленком по случаю празднования 70-летия Марка Захарова, 2003 год
Фото: ТАСС
12/17 Алла Пугачева во время презентации своего фотоальбома «Алла ART» на пресс-конференции, приуроченной к 60-летнему юбилею певицы, 2009 год
Фото: ТАСС
13/17 Певица Алла Пугачева перед началом церемонии вручения премии "Муз-ТВ 2010" в СК "Олимпийский"
Фото: ТАСС
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14/17 Певица Алла Пугачева во время выступления на концерте-съемке "Рождественские встречи" в СК "Олимпийский", 2012 год
Фото: ТАСС
15/17 Певица Алла Пугачева во время выступления на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2015"
Фото: ТАСС
16/17 Певица Алла Пугачева во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале" на киностудии "Мосфильм", 2016 год
Фото: ТАСС
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17/17 Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на премьере биографической драмы "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой в кинотеатре "Художественный", 2021 год
Фото: ТАСС

Когда Алле было всего пять лет, мать певицы Зинаида Архиповна показала ее педагогу по музыке, которая определила у девочки абсолютный слух и очень приличные способности.

Родители отдали Пугачеву в ближайшую от дома музыкальную школу №31 при училище имени Ипполитова-Иванова. Педагоги прочили Алле карьеру известной пианистки, но сама она мечтала стать певицей.

После окончания музыкального училища Пугачева работала в различных музыкальных коллективах и некоторое время была учителем музыки в московской школе № 621. Спустя какое-то время Пугачеву приняли в ВИА "Веселые ребята", в составе которого юная звезда получила на фестивале "Золотой Орфей" Гран-при за композицию "Арлекино".

В 1976 году она стала лауреатом "Песни года – 76" и участницей новогоднего "Голубого огонька" с песней "Очень хорошо". Уже через год Алла дала концерт в "Лужниках" и начала гастролировать по СССР. Первый сольный альбом у восходящей звезды эстрады появился в 1978 году.

В декабре 1991 года, за день до распада СССР, Алла Пугачева была удостоена звания народной артистки СССР.

В 1997 году Алла Пугачева заняла на конкурсе "Евровидение" 15 место.

В 2009 году певица объявила о завершении карьеры, организовав прощальный тур "Сны о любви". Концерты прошли 37 раз в России, Казахстане, Украине, Израиле, США и еще в восьми странах.

В апреле 2019 года Пугачева организовала юбилейный концерт, отметив 70-летие.

Шоу-бизнес,Фото,Алла Пугачева,
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