«Ты меня никогда не забудешь»

Умер Николай Караченцов

Канал не привел каких-либо подробностей произошедшего.

Около полутора лет назад стало известно, что Народный артист РСФСР Николай Караченцов болен раком. Врачи обнаружили в его в левом легком злокачественное новообразование.

Весной нынешнего года Караченцов прошел в Израиле курс радиотерапии, однако, как рассказывала его супруга Людмила Поргина , лучевая терапия не помогла актеру. С тех пор Караченцов лечился в России, а в начале октября Поргина сообщала, что он заболел двусторонним воспалением легких.

Тогда Поргина отмечала, что ее супруг лечится в бесплатной государственной клинике и тяжело переносит новую болезнь из-за рака.

Николаю Караченцову было 73 года. Он прославился ролями в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Белые росы», «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Приключения Электроника», «Остров сокровищ» и многих других.