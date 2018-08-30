Умер Иосиф Кобзон 

Скончался певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом «Комсомольская правда» сообщила в соцсети Twitter.
Издание не привело каких-либо подробностей смерти Народного артиста СССР. Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей. «Интерфаксу» смерть певца и парламентария подтвердил помощник его жены.
Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит.
Иосиф Кобзон родился в Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика) в 1937 году. В течение своей творческой карьеры Кобзон пел в Цирке на Цветном бульваре, солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х выступал сольно. В 1989-1991 годах Кобзон был народным депутатом СССР, а с 1997 по 2018-й — депутатом Госдумы.