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Умер Иосиф Кобзон
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Умер Иосиф Кобзон 

Рамблер 35 минут назад
Скончался певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом «Комсомольская правда» сообщила в соцсети Twitter.
1/13  30 августа 2018 умер певец Иосиф Кобзон
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2/13  Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей. «Интерфаксу» смерть певца и парламентария подтвердил помощник его жены. На фото: Иосиф Кобзон во время съемок новогодней телепередачи "Голубой огонек", 1980 год
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3/13  Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое
Фото:
4/13  Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит
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5/13  Иосиф Кобзон родился в Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика) в 1937 году. На фото: Иосиф Кобзон и Роберт Рождественский, 1974 год
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6/13  В течение своей творческой карьеры Кобзон пел в Цирке на Цветном бульваре, солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х выступал сольно. На фото: Выступление Иосифа Кобзона перед коллективом фирменного магазина-салона "Орбита", 1978 год
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7/13  Певец Иосиф Кобзон выступает на стадионе в Кабуле, 1985 год
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8/13  В 1989-1991 годах Кобзон был народным депутатом СССР, а с 1997 по 2018-й — депутатом Госдумы
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9/13  Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли и президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, 27 июня 2018 года
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10/13  Иосиф Кобзон певец, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ с коллекционным холодным оружием, 2004 год
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11/13 
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12/13 
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13/13 
Фото:
Скончался певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом «Комсомольская правда» сообщила в соцсети Twitter.
Издание не привело каких-либо подробностей смерти Народного артиста СССР. Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей. «Интерфаксу» смерть певца и парламентария подтвердил помощник его жены.
Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит.
Иосиф Кобзон родился в Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика) в 1937 году. В течение своей творческой карьеры Кобзон пел в Цирке на Цветном бульваре, солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х выступал сольно. В 1989-1991 годах Кобзон был народным депутатом СССР, а с 1997 по 2018-й — депутатом Госдумы.
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