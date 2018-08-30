Умер Иосиф Кобзон 

1/13 30 августа 2018 умер певец Иосиф Кобзон РИА Новости Фото:

2/13 Информацию о смерти Кобзона радиостанции «Говорит Москва» уже подтвердили его родственники, также не сообщив деталей. «Интерфаксу» смерть певца и парламентария подтвердил помощник его жены. На фото: Иосиф Кобзон во время съемок новогодней телепередачи "Голубой огонек", 1980 год ТАСС Фото:

3/13 Во второй половине июля СМИ писали, что Кобзон был экстренно госпитализирован. Позже источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что артист проходит курс химиотерапии в связи с раком, которым болен с 2005 года, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое РИА Новости Фото:

4/13 Позже средства массовой информации писали, что Кобзон впал в кому, однако это опровергла его сестра, а его представитель заявила, что он «нездоров», но ничего «из ряда вон выходящего» не происходит globallookpress.com Фото:

5/13 Иосиф Кобзон родился в Сталинской области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика) в 1937 году. На фото: Иосиф Кобзон и Роберт Рождественский, 1974 год ТАСС Фото:

6/13 В течение своей творческой карьеры Кобзон пел в Цирке на Цветном бульваре, солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х выступал сольно. На фото: Выступление Иосифа Кобзона перед коллективом фирменного магазина-салона "Орбита", 1978 год ТАСС Фото:

7/13 Певец Иосиф Кобзон выступает на стадионе в Кабуле, 1985 год РИА Новости Фото:

8/13 В 1989-1991 годах Кобзон был народным депутатом СССР, а с 1997 по 2018-й — депутатом Госдумы ТАСС Фото:

9/13 Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли и президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле, 27 июня 2018 года ТАСС Фото:

10/13 Иосиф Кобзон певец, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ с коллекционным холодным оружием, 2004 год РИА Новости Фото: