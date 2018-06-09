Умер Игорь Охлупин 

В Москве на 80-м году жизни скончался актер Игорь Охлупин. Об этом сообщается на странице Театра Маяковского в Facebook.
Артист скончался в ночь на 9 июня. Причиной его смерти стала «непродолжительная болезнь». Дата прощания с актером пока неизвестна.
Народный артист РСФСР Игорь Охлупин был выпускником театрального училища имени Щукина. В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского. В театре он сыграл несколько десятков ролей, в том числе Митча в постановке «Трамвай „Желание“ и Тригорина в чеховской „Чайке“.
Одной из самых известных его работ в кино стала роль Филиппа Соломина в фильме Андрея Кончаловского „Сибириада“. Эта картина в 1979 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Также Охлупин снялся в фильмах „Обелиск“, „Ночь коротка“, „Очень важная персона“ и других.