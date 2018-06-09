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Умер Игорь Охлупин
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Умер Игорь Охлупин 

Рамблер 58 минут назад
В Москве на 80-м году жизни скончался актер Игорь Охлупин. Об этом сообщается на странице Театра Маяковского в Facebook. Артист скончался в ночь на 9 июня.
1/8  В Москве на 80-м году жизни скончался актер Игорь Охлупин
Фото:
2/8  Артист (на фото слева) скончался в ночь на 9 июня. Причиной его смерти стала «непродолжительная болезнь». Дата прощания с актером пока неизвестна
Фото:
3/8  Народный артист РСФСР Игорь Охлупин был выпускником театрального училища имени Щукина. В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского. В театре он сыграл несколько десятков ролей, в том числе Митча в постановке «Трамвай «Желание» и Тригорина в чеховской «Чайке»
Фото:
4/8  Кадр из художественного фильма "Самый жаркий месяц", 1974 год
Фото:
5/8  Одной из самых известных его работ в кино стала роль Филиппа Соломина в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». Эта картина в 1979 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Также Охлупин снялся в фильмах «Обелиск», «Ночь коротка», «Очень важная персона» и других
Фото:
6/8  Актеры Игорь Охлупин , Леонид Дьячков и Борис Юрченко (слева направо) в эпизоде из фильма Юлия Карасика "Самый жаркий месяц", 1974 год
Фото:
7/8  Эдик Соболев (слева) в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка", 1981год
Фото:
8/8  Актеры Игорь Охлупин в роли Пастора, Михаил Филиппов в роли хозяина имения Пунтилы и Игорь Кашинцев в роли Адвоката (слева направо) в сцене из спектакля "Господин Пунтила и его слуга Матти" в постановке Миндаугаса Карбаускиса в театре имени Вл. Маяковского
Фото:
В Москве на 80-м году жизни скончался актер Игорь Охлупин. Об этом сообщается на странице Театра Маяковского в Facebook.
Артист скончался в ночь на 9 июня. Причиной его смерти стала «непродолжительная болезнь». Дата прощания с актером пока неизвестна.
Народный артист РСФСР Игорь Охлупин был выпускником театрального училища имени Щукина. В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского. В театре он сыграл несколько десятков ролей, в том числе Митча в постановке «Трамвай „Желание“ и Тригорина в чеховской „Чайке“.
Одной из самых известных его работ в кино стала роль Филиппа Соломина в фильме Андрея Кончаловского „Сибириада“. Эта картина в 1979 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Также Охлупин снялся в фильмах „Обелиск“, „Ночь коротка“, „Очень важная персона“ и других.
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