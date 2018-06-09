Умер Игорь Охлупин 

1/8 В Москве на 80-м году жизни скончался актер Игорь Охлупин Фото: "Очень важная персона" (1984)

2/8 Артист (на фото слева) скончался в ночь на 9 июня. Причиной его смерти стала «непродолжительная болезнь». Дата прощания с актером пока неизвестна ТАСС Фото:

3/8 Народный артист РСФСР Игорь Охлупин был выпускником театрального училища имени Щукина. В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского. В театре он сыграл несколько десятков ролей, в том числе Митча в постановке «Трамвай «Желание» и Тригорина в чеховской «Чайке» РИА Новости Фото:

4/8 Кадр из художественного фильма "Самый жаркий месяц", 1974 год ТАСС Фото:

5/8 Одной из самых известных его работ в кино стала роль Филиппа Соломина в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». Эта картина в 1979 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Также Охлупин снялся в фильмах «Обелиск», «Ночь коротка», «Очень важная персона» и других Фото: "Поручить генералу Нестерову..." (1984)

6/8 Актеры Игорь Охлупин , Леонид Дьячков и Борис Юрченко (слева направо) в эпизоде из фильма Юлия Карасика "Самый жаркий месяц", 1974 год РИА Новости Фото:

7/8 Эдик Соболев (слева) в роли Ивана и Игорь Охлупин в роли Меркурия в кадре из художественного фильма "Ночь коротка", 1981год РИА Новости Фото: