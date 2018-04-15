Титул «Мисс Россия-2018» получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает корреспондент РИА…
1/14 Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
3/14 Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина (Белгород), Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
5/14 Обладательница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полина Попова и победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина (слева направо) во время церемонии награждения на финальном шоу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".