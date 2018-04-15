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«Мисс Россия-2018»
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«Мисс Россия-2018» 

Рамблер 35 минут назад
Титул «Мисс Россия-2018» получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает корреспондент РИА…
1/14  Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
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2/14  Вторая вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".
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3/14  Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина (Белгород), Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
Фото:
4/14  Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2018" Ангелина Лихопуд (в центре) во время финального шоу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
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5/14  Обладательница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полина Попова и победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина (слева направо) во время церемонии награждения на финальном шоу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
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6/14  Первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина (Белгород) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
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7/14  Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".
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Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
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