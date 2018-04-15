Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".

1/14 Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".

Вторая вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".

2/14 Вторая вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха".

Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина (Белгород), Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".

3/14 Слева направо: первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина (Белгород), Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина (Чувашская Республика) и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева (Якутиия) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия-2018" в концертном зале "Барвиха".

Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2018" Ангелина Лихопуд (в центре) во время финального шоу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

4/14 Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2018" Ангелина Лихопуд (в центре) во время финального шоу в концертном зале "Барвиха Luxury Village".