Умерла Анжелика Волчкова 

Заслуженная артистка России, 47-летняя актриса Анжелика Волчкова скончалась 8 апреля после продолжительной болезни.
1/9 «В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», — говорится на сайте театра «Школа современной пьесы»
Ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка РоссииАнжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе этого театра.