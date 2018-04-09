Умерла Анжелика Волчкова 

1/9 «В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», — говорится на сайте театра «Школа современной пьесы»