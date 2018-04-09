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Умерла Анжелика Волчкова
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Умерла Анжелика Волчкова 

Рамблер 4 часа назад
Заслуженная артистка России, 47-летняя актриса Анжелика Волчкова скончалась 8 апреля после продолжительной болезни.
1/9  «В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», — говорится на сайте театра «Школа современной пьесы»
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2/9  Прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29 в 15.00. По решению родственников, Волчкова будет похоронена у себя на родине в Пензе
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3/9  О том, что у актрисы проблемы со здоровьем, стало известно еще в 2016 году. Она просила врачей не разглашать ее диагноз
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4/9  Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК им. Сергея Герасимова (мастерская Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза)
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5/9  С 1995 года была актрисой московского театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза. Удостоена звания заслуженной артистки России
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8/9  Актрисы Анжелика Волчкова и Екатерина Директоренко, 2014 год
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Ведущая актриса московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России Анжелика Волчкова скончалась в Пасхальную ночь после тяжелой болезни на 48-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе этого театра.
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