Витас арестован 

Ранее Витаса оштрафовали по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 500 рублей, но прокуратура отменила административный штраф и потребовала ужесточить наказание

1/9 Ранее Витаса оштрафовали по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 500 рублей, но прокуратура отменила административный штраф и потребовала ужесточить наказание

В итоге певца доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания отправили в СИЗО

2/9 В итоге певца доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания отправили в СИЗО

В суде, по данным Super, он признал свою вину

3/9 В суде, по данным Super, он признал свою вину

По его словам, из-за общественного резонанса и направления дела в суд, отделаться штрафом певцу бы не удалось

5/9 По его словам, из-за общественного резонанса и направления дела в суд, отделаться штрафом певцу бы не удалось