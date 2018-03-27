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Витас арестован
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Витас арестован 

Рамблер 1 час назад
Telegram-канал Super сообщает, что певца Витаса (Виталия Грачева) приговорили к семи суткам административного ареста после стрельбы возле его загородного дома.
1/9  Ранее Витаса оштрафовали по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) на 500 рублей, но прокуратура отменила административный штраф и потребовала ужесточить наказание
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2/9  В итоге певца доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания отправили в СИЗО
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3/9  В суде, по данным Super, он признал свою вину
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4/9  Адвокат Сергей Жорин в комментарии Super назвал административный арест «ожидаемым» решением
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5/9  По его словам, из-за общественного резонанса и направления дела в суд, отделаться штрафом певцу бы не удалось
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6/9  «Учитывая то обстоятельство, что Виталий признал вину, он раскаивается и понимает, что это неправильно, он с этим постановлением согласен и будет отбывать наказание», - сказал Жорин
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Двадцать первого марта СМИ сообщили, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. Сам певец подтвердил «Пятому каналу», что к нему приехали полицейские и попросили «что-то подписать» в отделении
«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — заявил Витас.
В отделении полиции Барвихи изданию Life рассказали, что задержанный стрелял с 10:00 до 15:00. На месте стрельбы полицейские нашли 45 гильз, также они изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.
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