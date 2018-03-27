Витас арестован 

Двадцать первого марта СМИ сообщили, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе. Сам певец подтвердил «Пятому каналу», что к нему приехали полицейские и попросили «что-то подписать» в отделении
«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — заявил Витас.
В отделении полиции Барвихи изданию Life рассказали, что задержанный стрелял с 10:00 до 15:00. На месте стрельбы полицейские нашли 45 гильз, также они изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.