Умер Дмитрий Соловьев 

По данным «Дней.ру», артист умер на 44-м году жизни. Причина его смерти неизвестна

2/6 По данным «Дней.ру», артист умер на 44-м году жизни. Причина его смерти неизвестна

Свою первую роль в кино Соловьёв сыграл в фильме отца "Дом под звёздным небом"

3/6 Свою первую роль в кино Соловьёв сыграл в фильме отца "Дом под звёздным небом"

4/6 Однако наибольшую известность он получил благодаря ленте "Нежный возраст", также снятой Соловьёвым-старшим. В этой картине актёр выступил и как сценарист