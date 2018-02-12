Умер Дмитрий Соловьев 

Утром 12 февраля скончался актер Дмитрий Соловьев. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на неназванный источник.
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Дмитрий Соловьев – сын советского и российского режиссера, народного артиста России Сергея Соловьева
Фото:
"Нежный возраст" (2000)
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По данным «Дней.ру», артист умер на 44-м году жизни. Причина его смерти неизвестна
Фото:
"Нежный возраст" (2000)
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Свою первую роль в кино Соловьёв сыграл в фильме отца "Дом под звёздным небом"
Фото:
"Нежный возраст" (2000)
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Однако наибольшую известность он получил благодаря ленте "Нежный возраст", также снятой Соловьёвым-старшим. В этой картине актёр выступил и как сценарист
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"Нежный возраст" (2000)
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Последней работой Соловьева-младшего стала картина "Ке-ды", в которой он выступал в качестве продюсера
Фото:
"Нежный возраст" (2000)
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Фото:
"Нежный возраст" (2000)
Российский актёр Дмитрий Соловьёв
скончался в возрасте 43 лет.