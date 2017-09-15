В Сети посмеялись над Соловьевым



Интернет-пользователи посмеялись над телеведущим Владимиром Соловьёвым . На просьбу журналиста посоветовать интересные сериалы ему порекомендовали пересмотреть программу «Вечерний Ургант». Юзеры оставили сообщение в комментариях под публикацией Соловьёва в Twitter.

«Вечерний Ургант . Реально смешно», — написал юзер под ником Mark Rasstanny.

Вечерний Ургант. Реально смешно. — Mark Rasstanny (@rasstanny) 13 сентября 2017 г.







Заочная перепалка между Владимиром Соловьёвым и его коллегой Иваном Ургантом началась 8 сентября , когда в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале журналист интервьюировал экс-ведущую MTV Ирену Понарошку. Девушка принесла в студию несколько баночек со средствами для ухода за кожей. Одну из них Ургант открыл, сказал, что содержимое ёмкости приятно пахнет, и нанёс на лицо. Понарошку сообщила, что в баночке находится «соловьиный помёт», на что ведущий сказал, что «это хорошее название для передачи на „Россия-1“. В ответ на это Владимир Соловьёв в эфире „России-1“ посоветовал Урганту «продолжать шутить», чтобы не оказаться «в одном списке со своим папой». Под списком журналист подразумевал скандальный украинский сайт «Миротворец». На сайте «Миротворец» публикуются личные данные людей, которых авторы портала обвиняют в «сепаратизме» или «связах с Кремлём». Сайт неоднократно подвергался критике со стороны европейских правозащитников.

Позднее Ургант написал в своём аккаунте в Twitter: «Говорят, когда Владимир Соловьев учился в школе, он умел быстрее всех мальчишек переобуваться».