Ссора Урганта и Соловьева разделила пользователей Сети на два лагеря



В социальных сетях пользователи обсуждают перепалку между телеведущими Иваном Ургантом Владимиром Соловьёвым . Юзеры сравнили взаимные выпады двух журналистов с боем между Маэйуэзером и Макгрегором и рэп-баттлом между Оксимироном и Славой КПСС . Об этом сообщает интернет-портал «Дни.ру».

Ургант написал в своём аккаунте в Twitter, что Владимир Соловьёв его забанил. На волне обсуждения последней словесной перепалки между двумя ведущими Ургант поднял свою апрельскую публикацию: «Говорят, когда Владимир Соловьев учился в школе, он умел быстрее всех мальчишек переобуваться».





8 сентября телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале интервьюировал экс-ведущую MTV Ирену Понарошку. Девушка принесла в студию несколько баночек со средствами для ухода за кожей. Одну из них Ургант открыл, сказал, что содержимое ёмкости приятно пахнет, и нанёс на лицо. Понарошку сообщила, что в баночке находится «соловьиный помёт», на что ведущий сказал , что «это хорошее название для передачи на „Россия-1“. В ответ на это Владимир Соловьёв в эфире „России-1“ посоветовал Урганту «продолжать шутить», чтобы не оказаться «в одном списке со своим папой». Под списком журналист подразумевал скандальный украинский сайт «Миротворец».

«… я знаю отличный способ, чтобы не попасть в «Миротворец» — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком «Молодец, как ты уел Соловьева», и все украинские сайты начинают радостно печатать: «Молодец, Ургант». Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить», — заявил Соловьёв.



На сайте «Миротворец» публикуются личные данные людей, которых авторы портала обвиняют в «сепаратизме» или «связах с Кремлём». Сайт неоднократно подвергался критике со стороны европейских правозащитников.





26 августа состоялся бой между 40-летним американцем Флойдом Мэйуэзера и 29-летним ирландцем Конором Макгрегором . Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал боксёр из США. Его соперник получил за поединок 152 удара. Для Мэйуэзера это стал 50-й бой в карьере. Все свои поединки американец выиграл, это абсолютный рекорд среди профессиональных боксёров. Бой с Макгрегором стал для спортсмена последним в карьере. Мэйуэзер получил за поединок 300 миллионов долларов, Макгрегор — 100 миллионов долларов.