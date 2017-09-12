Ургант ответит на выпады разозлившегося на «соловьиный помет» Соловьева



Популярный российский шоумен Иван Ургант подготовит ответ ведущему телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву . Об этом во вторник, 12 сентября, со ссылкой на источник Первого канала сообщает «Говорит Москва».

Как утверждается в материале радиостанции, ответ Урганта на выпады Соловьева последует завтра.





11 сентября, Соловьев во время собственного ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поинтересовался, состоит ли Ургант в списках «Миротворца». «Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил ведущий, судя по всему, намекая на шутку про соловьиный помет, прозвучавшую в эфире передачи «Вечерний Ургант».

По словам ведущего, шутку Урганта начали «цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге», а все украинские сайты стали «с радостью печатать, какой Ургант молодец».



Ранее Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале обмазал лицо соловьиным пометом, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».