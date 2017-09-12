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Ургант ответит на выпады разозлившегося на «соловьиный помет» Соловьева
Популярный российский шоумен Иван Ургант подготовит ответ ведущему телеканала «Россия 1» Владимиру Соловьеву. Об этом во вторник, 12 сентября, со ссылкой на источник Первого канала сообщает «Говорит Москва».
Как утверждается в материале радиостанции, ответ Урганта на выпады Соловьева последует завтра.
11 сентября, Соловьев во время собственного ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поинтересовался, состоит ли Ургант в списках «Миротворца». «Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил ведущий, судя по всему, намекая на шутку про соловьиный помет, прозвучавшую в эфире передачи «Вечерний Ургант».
По словам ведущего, шутку Урганта начали «цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге», а все украинские сайты стали «с радостью печатать, какой Ургант молодец».
Ранее Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале обмазал лицо соловьиным пометом, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».
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