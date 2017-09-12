Соловьев обиделся на Урганта за оскорбительную шутку



Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал шутку коллеги Ивана Урганта о своей передаче. Журналист посоветовал Урганту «продолжать шутить», чтобы не оказаться «в одном списке со своим папой». Видео с заявлением ведущего публикуется на YouTube-канале Memepedia.

«Я знаю отличный способ, как не попасть в «Миротворец». Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге, с криками «Молодец, как ты уел Соловьева», и все украинские сайты — с радостью печатать «Ай, молодец Ургант!» Молодец, Ваня! Ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими уважаемыми людьми. Продолжай шутить», — заявил Соловьев.



8 сентября телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале интервьюировал экс-ведущую MTV Ирену Понарошку. Девушка принесла в студию несколько баночек со средствами для ухода за кожей. Одну из них Ургант открыл, сказал, что содержимое ёмкости приятно пахнет, и нанёс на лицо. Понарошку сообщила, что в баночке находится «соловьиный помёт», на что ведущий сказал, что «это хорошее название для передачи на „Россия-1“.





На скандальном украинском сайте «Миротворец» публикуются личные данные людей, которых авторы портала обвиняют в «сепаратизме» или «связах с Кремлём».