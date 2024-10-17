Политолог объяснил планы Орбана склонить Макрона и Шольца к переговорам с Москвой

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал планы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призвать Германию и Францию к началу переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Орбан отметил, что странам ЕС необходимо стремиться не к продолжению военных действий и поставкам ракет большой дальности на Украину, а к началу диалога о мире. Об этом сообщал ТАСС. «Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры! Сегодня я буду настоятельно призывать канцлера Германии, президента Франции как можно скорее начать от имени всего Европейского союза переговоры с русскими, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации», - написал глава венгерского правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан – это отрадная фигура в сегодняшнем слое европейских политиков. Он стоит на позициях объективной оценки ситуации и выделяет главную проблему в обеспечении европейской безопасности, которой является урегулирование украинской повестки. И он является сторонником урегулирования мирным путем. Порой мы слышим голоса тех, кто считает, что это может быть достигнуто военным путем, хотя сама по себе постановка соответствующего вопроса абсурдна и противоречит здравому смыслу. Вместе с тем Орбана не стоит идеализировать. Некоторые пытаются представить его этаким русофилом или «проводником российских идей», но он просто нормальный европейский, который исходит из интересов своей страны – Венгрии. Он понимает, что по своим масштабам и по своему значению Венгрия может получать какие-то выгоды только при нормальной ситуации с европейской безопасностью, а втягивание страны в различные блоки и конфликты ведет лишь ухудшению ее положения. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт связал желание Орбана переговорить с Макроном и Шольцем с планируемой президентом США Джо Байденом встречей с лидерами Франции и ФРГ, которая должна состояться на этой неделе в Берлине.

«Многие справедливо полагают, что на этой встрече США будут побуждать эти страны к наращиванию военной помощи Украине, вплоть до поставок ей дальнобойного оружия, способного достигать целей в глубине РФ. Предполагаю, что в преддверии этой встречи Орбан предложит альтернативу Макрону и Шольцу – не наращивать милитаристский психоз, не впадать в военизированный транс, а перейти к этапу переговоров с Россией. Видимо, тем самым он дает понять, что [президент Украины Владимир] Зеленский недоговороспособен, что единственный, кто, по его разумению, способен вести переговоры – это руководители ведущих европейских стран. Именно такими мне видятся мотивы Орбана. Он выдвигает свой альтернативный план переговоров в противовес так называемому «плану победы» Зеленского, который будут обсуждать в рамках ЕС. И инициатива Орбана заслуживает внимания», - отметил политолог, подчеркнув, что в настоящее время Венгрия председательствует в Совете ЕС.

Оленченко также ответил на вопрос о готовности лидеров Франции и ФРГ прислушаться к аргументам Орбана в рамках их диалога.

«Шольц и Макрон – это политики, и инициатива Орбана для них – это аргумент в беседах с Байденом. Они вполне могут сослаться на наличие соответствующей инициативы, могут сказать, что ее надо рассмотреть. Байден как представитель американского истеблишмента будет побуждать лидеров ведущих европейских стран взять на себя основную тяжесть дальнейшего военного обеспечения Украины. Но, как я понимаю, ни Шольцу, ни Макрону это невыгодно, поэтому они вполне могут опереться на инициативу Орбана. Тут будет уместно задаться вопросом о том, искренне ли они в нее верят, или же маневрируют. Полагаю, что они маневрируют», - заключил собеседник.

Ранее Орбан заявил, что от «плана победы» Владимира Зеленского «бросает в дрожь».