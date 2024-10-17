Орбан планирует призвать ФРГ и Францию к переговорам с Россией по Украине

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен призвать Германию и Францию к началу переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Глава венгерского правительства вместе с лидерами двух ведущих европейских стран принимает участие в саммите Евросоюза в Брюсселе.

Орбан отметил, что странам ЕС необходимо стремиться не к продолжению военных действий и поставкам ракет большой дальности на Украину, а к началу диалога о мире. "Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры! Сегодня я буду настоятельно призывать канцлера Германии, президента Франции как можно скорее начать от имени всего Европейского союза переговоры с русскими, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации", - написал глава венгерского правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).