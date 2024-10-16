Байден встретится с лидерами Великобритании, ФРГ и Франции

Президент США Джо Байден, вероятно, все же встретится с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ на этой неделе в Берлине. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на западных чиновников.

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Отмечается, что Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудят в том числе конфликт на Украине.

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14 октября представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Байден посетит Германию в конце этой недели. Ранее журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что президент США планирует 18 октября провести переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. При этом по информации газеты The Guardian, встреча лидеров Великобритании, США, Франции и ФРГ вряд ли пройдет на этой неделе.