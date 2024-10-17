Орбан объяснил причину тряски от «плана победы» Зеленского

От «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского «бросает в дрожь». Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Зеленский представит свой "план победы". От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше», — написал он.

Глава венгерского правительства отметил, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что ЕС проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с плохо продуманной и реализованной стратегией, ответственность за которую лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По его словам, потребность в изменении стратегии не означает усугубление войны или большее количество опасного оружия дальнего действия.

«Нам нужно перейти от военной стратегии к мирной. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — заключил премьер.

Ранее Орбан заявил, что Запад находится в проигрышном положении на Украине. Он также выразил мнение, что кто-то должен понести за это ответственность.