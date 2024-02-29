В Кремле объяснили появление международной повестки в послании Путина

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию уделил особое внимание международной повестке, потому что она определяет основу режима, решающего внутриполитические задачи. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Zvezdanews, опубликованном в Telegram.

«Международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Послание президента Федеральному собранию оглашается ежегодно в соответствии со статьей 84 Конституции РФ и определяет направления развития страны на ближайшие годы, подводит итоги прошедшего года и объясняет действия государства в рамках международной политики.

Западные СМИ в вопросе освещения Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию разделились на два лагеря. Одни сделали эту тему одной из центральных, другие постарались не заметить ее.

Британская The Guardian разместила новости о выступлении Путина в ленте, посвященной украинскому конфликту. Правда, ссылка на нее была на главной странице сайта. В самой же трансляции газета обратила внимание, что мероприятие прошло буквально за две недели до президентских выборов. Из цитат российского лидера The Guardian лишь моменты, касающиеся предупреждения НАТО о риске ядерной войны. Кроме того, газета отметила слова Путина об укреплении связей России с арабскими странами и странами Латинской Америки, защите инвестиций, снижении налогов для малого и среднего бизнеса.

Немецкая Süddeutsche Zeitung сделала статью о Послании Федеральному Собранию центральной. Журналисты издания обратили внимание на предостережение Путина от ввода западных сил на Украину, указание на опасность ядерного конфликта, опровержение слухов, будто Россия собиралась напасть на Запад. Приводится также предложение к США возобновить диалог по вопросам стратегической безопасности, если Вашингтон перестанет стремиться к стратегическому поражению Москвы. Кроме того, пересказываются моменты, касающиеся увеличения финансовой помощи со стороны государства в различных областях.

Французская Le Figaro на своем сайте запустила текстовую трансляцию. Она заняла центральное место на главной интернет-странице СМИ. Правда, газета называет выступление российского президента обращением к нации, народу, а не Федеральному Собранию. В одном из первых сообщений отмечалось, что выступление состоялось на фоне неудач ВСУ и успехов российских сил. Примечательно, что в той же трансляции можно найти сообщение об уничтожении в ходе спецоперации американского танка Abrams и другие заявления Минобороны РФ. Французская газета была одной из немногих, кто обратил внимание на объявленную минуту молчания по погибшим в ходе СВО. Однако приводимые в трансляции цитаты периодически перемежаются негативными комментариями. Что касается выдержек, то упор был сделан на словах о спецоперации, хотя есть и моменты, касающиеся демографии, моральных ценностей, роста экономики.

Итальянская Il Messaggero разместила цитаты Путина в ленте, посвященной украинскому конфликту. Поэтому неудивительно, что выбраны были лишь несколько моментов, касающихся спецоперации, например, применения ракет "Кинжал" и Циркон", риска ядерной войны, тяжелых последствиях для тех, кто прежде воевал с Россией.

Чтобы найти информацию о Послании Путина в испанской El Mundo, надо постараться. Сообщения запрятаны в ленте об украинском конфликте и посвящены только тем заявлениям, что касаются спецоперации, возможной отправки западных войск на Украину, риска ядерной войны.

Таким образом, большая часть крупных европейских СМИ проигнорировала все, что не касалось украинского кризиса.

Крупные американские газеты никаких трансляций вообще не вели. На данный момент ни в Washington Post, ни в Wall Street Journal нет ни строчки, посвященной Посланию Путина Федеральному Собранию. Возможно, из-за разницы во времени. А вот в New York Post уже успела выпустить статью. Вот только в ней предупреждение Путина, что поддержка Западом киевского режима, отправка войск на Украину может привести к ядерному конфликту, преподносится как угроза. Гораздо интереснее читать комментарии под статьей, которых уже около 500. Один из читателей обратил внимание, что Путин "не угрожает ядерной войной, он пытается ее предотвратить", а Запад больше не доминирует в мире.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на все запросы людей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Главное то, что президент ответил на все запросы людей", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что глава государства не случайно поднял в начале своего выступления тему безопасности. "Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - отметил Володин.

Президент России Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию дал понять Соединенным Штатам Америки, что страна готова к диалогу с ними — но только на своих условиях. Такое мнение 29 февраля в комментарии «Парламентской газете» выразил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Президент дал большой обзор проведенной работы, рассказал о наших современных системах вооружения и отметил, что наши Вооруженные силы накопили большой опыт боевых действий: командиры научились беречь личный состав и решать задачи последовательно и эффективно. Поэтому Россия сегодня готова к любым вызовам», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, Послание содержало четкий сигнал, что российское оружие, армия, боеготовность, боевой дух личного состава и самое главное — поддержка обществом линии и решений президента — создают условия для мирного существования страны.

«Без России сегодня поддержание мира во всем мире невозможно. И, безусловно, не согласиться с этим нельзя», — заключил Васильев.

Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов газете ВЗГЛЯД.

«Послание президента Федеральному Собранию, прежде всего, адресовано россиянам, содержит цели и ориентиры развития нашего Отечества, экономики и социальной сферы России. Тем не менее, во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и на Юге сегодня внимательно слушали слова Владимира Путина, разбирали их смысл, анализировали последствия сказанного для каждой страны мира. Именно Россия сегодня задает стратегические линии мирового развития, а президент России является, безусловно, самым авторитетным политиком на глобальном уровне», – сказал эксперт.

По его словам, «в преамбуле послания Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, которое, по словам Президента России, невозможно «без суверенной сильной России».

«В последнее время весь мир становится свидетелем двух диаметрально противоположных стратегий поведения на мировой арене. Агрессивная и эгоистичная стратегия Запада и конструктивная и ориентированная на интересы глобального большинства и всего мира в целом стратегия России», – сказал Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что «Запад устами своих ключевых спикеров угрожает России войной, заявляет о необходимости нанесения поражения России, постоянно увеличивает военные расходы, посылает сигналы о дальнейшей эскалации конфликта. Пытаясь отстоять свое право на мировое господство, Запад апеллирует к придуманным им самим «правилам» и сомнительным ценностям. Во благо своего «порядка, основанного на правилах» Запад уничтожил формируемую десятилетиями систему глобальной и европейской безопасности».

Россия стремится к миру, безопасности и процветанию в глобальных масштабах. Справедливый миропорядок, который сегодня, в условиях конфликта с Западом, создается Россией при поддержке стран глобального большинства, не может быть основан на диктате одной державы, военном давлении и шантаже, внеэкономических формах подавления конкурентов и произвольной трактовке норм международного права, считает эксперт.

«Сегодня мы видим, кто оказался прав. Будущее – за теми, кто действует в интересах человечества, а не узкого слоя западных элит. Основа будущего справедливого миропорядка формируется сегодня, в ходе СВО, а также на интеграционных площадках, объединяющих страны глобального большинства: БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Именно здесь создаются правовые, политические и экономические основы будущего мироустройства. Именно Россия выступает драйвером этого процесса», – сказал Шаповалов.