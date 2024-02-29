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Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию уделил особое внимание международной повестке, потому что она определяет основу режима, решающего внутриполитические задачи. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Zvezdanews, опубликованном в Telegram.

Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина
© ТАСС

«Международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Послание президента Федеральному собранию оглашается ежегодно в соответствии со статьей 84 Конституции РФ и определяет направления развития страны на ближайшие годы, подводит итоги прошедшего года и объясняет действия государства в рамках международной политики.

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