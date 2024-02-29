Васильев: Послание говорит о готовности России к диалогу с США на своих условиях

Президент России Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию дал понять Соединенным Штатам Америки, что страна готова к диалогу с ними — но только на своих условиях. Такое мнение 29 февраля в комментарии «Парламентской газете» выразил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Президент дал большой обзор проведенной работы, рассказал о наших современных системах вооружения и отметил, что наши Вооруженные силы накопили большой опыт боевых действий: командиры научились беречь личный состав и решать задачи последовательно и эффективно. Поэтому Россия сегодня готова к любым вызовам», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, Послание содержало четкий сигнал, что российское оружие, армия, боеготовность, боевой дух личного состава и самое главное — поддержка обществом линии и решений президента — создают условия для мирного существования страны.