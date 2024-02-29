Володин заявил, что Путин в своем послании ответил на все запросы людей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на все запросы людей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Главное то, что президент ответил на все запросы людей", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что глава государства не случайно поднял в начале своего выступления тему безопасности. "Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - отметил Володин.