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«Мы переживем и этот пакет». Что в России говорят о новых санкциях ЕС

Чем больше порядковый номер очередного пакета санкций Евросоюза (ЕС), тем менее он интересен России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на согласование послами стран ЕС 13-го санкционного пакета.

«Одно и то же из месяца в месяц, из года в год продолжается непрерывно. Честно говоря, мало кто из российских граждан ощущает тяжесть этих пакетов. Когда же европейцам надоест заниматься ерундой? Ведь уже всем понятно, в том числе и им, что без России им будет очень тяжело», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, страны ЕС теряют значительно больше от введения санкций, чем сама Россия.

«Я думаю, что эта болезнь — русофобия, скорее всего, рано или поздно начнет у них сходить на нет. Потому что без России, без экономической мощи России, без потенциала энергетических и минеральных ресурсов Европа не выживет. Там просто ничего нет. Производства будут закрываться одно за другим. Потому что, во-первых, они перестали присутствовать на богатейшем российском рынке, а во-вторых, отказавшись от наших дешевых энергоносителей, они столкнулись с тем, что их продукция стала нерентабельной», — добавил он.

Мы переживем и этот пакет. А что будет дальше? Хотелось бы задать им этот вопрос. Неужели они не поняли, что сломать Россию санкциями невозможно?

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Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на председательствующую в ЕС Бельгию.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали 13-й пакет санкций в отношении России", - заявила председательствующая в ЕС Бельгия, назвав это согласование "одним из самых широких, которые когда-либо были одобрены ЕС".

В соответствии с новым пакетом список будет дополнен почти 200 юридическими и физическими лицами, но новых секторальных мер не предусмотрено.

Ранее издание Politico написало со ссылкой на дипломатов Евросоюза, что в целом 13-й пакет санкций будет носить "символический" характер из-за небольшого количества времени на согласование.

По их мнению, для согласования "чего-то большего" требуется больше времени, поэтому в рамках нового пакета санкций будут введены новые ограничения в отношении людей и компаний, чьи активы в ЕС будут заморожены, а также запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения.

Один из вопросов, который некоторые страны ЕС хотели бы обсудить, - это запрет на импорт российской продукции из алюминия, поскольку европейские производители металла чувствуют конкуренцию со стороны дешевого импорта.

Политолог раскрыл содержание 13-го пакета санкций ЕС против России

Новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет не секторальным, а затрагивающим отдельных физических и юридических лиц, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Санкции, по его словам, также распространятся на иностранные компании, помогавшие России в обходе ограничений.

Этот пакет санкций, как напомнил Топорнин, должны запустить к годовщине начала украинского конфликта, 24 февраля. Новых ограничений по отраслям ждать не стоит, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Этот пакет готовился заранее, из проекта я видел, что там присутствуют физические и юридические лица, затронуты отдельные предприятия», — сказал политолог.

Он добавил, что ограничения также могут коснуться отдельных индийских и китайских компаний, которые, по мнению ЕС, помогали России в обходе санкций.

«С точки зрения эффективности этого пакета, результативность невысокая. Но тем лицам, которые попадут в список, безусловно, будет неприятно. Впрочем, охват не очень широкий, этот список, в сравнении с другими, не такой "злой"», — заметил Топорнин.

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Эксперт оценил 13-й пакет санкций ЕС и новые ограничения от США

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на председательствующую в ЕС Бельгию. Накануне ряд новых ограничений анонсировали США. Белый дом планирует их представить 23 февраля. Согласно оценке кандидата политических наук, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Севостьянова, западные страны ввели уже самые жесткие санкции из возможных.

"Таких случаев в истории просто никогда не было, чтобы одна из ведущих мировых экономик подвергалась такому давлению. Тем не менее, как говорит сам госсекретарь США Энтони Блинкен: "есть эмоции, а есть факты", - считает эксперт.

По его словам, в январе 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось. Объективно, это доказывает, что западные страны признают, санкции не повлияли в значительной степени на Россию. Это важная формулировка, добавил он.

Так, лучшие американские университеты и ранее моделировали возможности переориентации российского экспорта и торговли на азиатские страны, но эти модели серьезно ошиблись в главном - это произошло очень быстро. Поэтому трудно представить наличие новых санкций стратегического уровня, но вводить ограничения в "пообъектном" смысле можно бесконечно долго, полагает эксперт.

"Это могут быть целевые санкции на предприятия ВПК, экспорт оружия, персональные ограничения. Скорее всего, даже если это не войдет в опубликованный перечень, США попытаются дополнительно ограничить доступ России к технологиям", - отметил Севостьянов.

Однако анализ уже введенных мер показывает, что США имеют гораздо меньшее влияние на эти секторы и на нефтяной, чем на банковский, который значительно привязан к доллару, уточнил он.

В любом случае США будут стремиться усиливать существующие рестрикции, но это в большей степени вопрос трудных соглашений с другими странами, чем собственных распорядительных документов.

"Главное, что, на мой взгляд, постараются обеспечить США в своем списке - это создание психологического эффекта объема, он точно будет длинным. ЕС и США почти всегда синхронизируют ввод и номенклатуру своих санкций", - заключил он.

Эксперт добавил, недавно президент США Байден даже расширил полномочия Казначейства США в части преследования других стран. Однако есть, что называется, "узкая специализация". И санкции в отношении ВПК и продуктов его экспорта как раз профиль США, а не ЕС.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали 13-й пакет санкций в отношении России", - заявила председательствующая в ЕС Бельгия, назвав это согласование "одним из самых широких, которые когда-либо были одобрены ЕС".

В соответствии с пакетом список будет дополнен почти 200 юридическими и физическими лицами, но новых секторальных мер не предусмотрено.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет антироссийских санкций затронет военно-промышленный комплекс России и некоторые источники дохода в экономике страны.

Депутат Хамитов о санкциях против РФ: ЕС создает видимость бурной деятельности

Принимая очередной "пакет с пакетами", Евросоюз создает видимость бурной деятельности. Так депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") оценил в комментарии "РГ" согласование 13-го пакета антироссийских санкций в ЕС.

"В каких случаях руководители могут из раза в раз повторять решение, которое неизменно показывает полное отсутствие какого-либо результата? Только если других решений найти не удается, а делать хотя бы что-то очень хочется", - сказал Амир Хамитов. По его оценке, в такой ситуации и оказался коллективный Запад применительно к России.

"Антироссийский зуд не дает покоя тем, кто привык считать себя пупом земли, но фактически не может повлиять ни на одну мало-мальски значимую ситуацию, - констатировал политик. - Хотя на самом деле на все эти пакеты у нас уже давно перестали обращать внимание. Кто-нибудь, кроме специалистов, сегодня вспомнит, что входило в первые пакеты антироссийских санкций? Думаю, что нет: обычные россияне живут привычной жизнью, а с временными неудобствами мы давно уже справились".

Парламентарий резюмировал: в итоге получилось, что авторы санкций наказали сами себя, потеряв крупнейшие рынки. "Такая же участь ожидает и тот пакет, что принимается в данный момент", - не сомневается он.

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Эксперты спрогнозировали разлад в Евросоюзе из-за санкций против РФ

Антироссийские санкции приведут Евросоюз в пропасть. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала обозреватель Елена Караева.

Так, во Франции министр Брюно Ле Мэр был вынужден снизить прогноз ВВП до 1%, а также в короткие сроки ограничить недавно утвержденный бюджет на 10 миллиардов евро.

"Под нож пойдут статьи, в которых остались хоть какие-то соки и средства для поддержания французских финансовых штанов. Забыто про экологию, скорее всего, будут введены сборы с транзакций, связанных с куплей-продажей недвижимости", – предположил эксперт.

Также, по ее словам, во Франции введут выплаты, которые повлияют в негативном ключе на покупательную способность населения. Кроме того, в этой стране происходит рост тарифов на газ и электричество для всех лиц.

"Французская экономика, которая была не в лучшей форме еще два года назад, когда Париж выпрыгивал из собственных штанов, стараясь ущучить Москву рестрикциями, а сейчас о ней и говорить нечего", – уточнила Караева.

Более того, как утверждает обозреватель, у французской союзницы Германии дела обстоят намного хуже: многие представители различных отраслей уходят туда, где налоги нужно платить меньше, а стоимость на энергоносители не зависит от властей.

В связи с этим эксперт считает, что выборы в Европарламент из-за данных проблем в европейских странах не сулит никакими перспективами.

"Ввязавшись в драку против России, не просчитав все последствия, парижским чиновникам вряд ли удастся избежать вполне закономерного и позора, и поражения. На всех фронтах", – заключила Караева.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил в эфире радио КП, какие цели преследует Евросоюз, продлевая с 21 февраля сроки действия санкций против РФ еще на год.

"Для них главное не результат, а некоторые временные трудности, которая Россия испытывает. Плюс – психологическое давление на тех, кто с Россией продолжает сотрудничать", – сообщил он, подчеркнув, что в Европе понимают то, что вводимые санкции против РФ не оказывают сильного воздействия на РФ и ее экономику.

Однако, как утверждает эксперт, главы европейских стран считают, что усиление санкционного давления поможет перевести "количество в качество". При этом, по словам Брутера, Россия не вводит в ответ ограничения, так как они могут больше навредить российской стороне, чем западной.

"Стандартный ответ от российского руководства: мы не будем стрелять себе в ногу. Мы рынки переориентируем очень медленно в соответствии с конъюнктурой", – заключил он.

Ранее ЕС продлил санкции против РФ до 24 февраля 2025 года. Первое подобное решение ЕС было принято еще в феврале 2022 года. Затем, в октябре 2022 года, Европа продлила санкции, введя дополнительные ограничения по поводу вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

СМИ: экономика России остается устойчивой, несмотря на санкции

Российская экономика, несмотря на 12 пакетов санкций ЕС, остается устойчивой, а оборонный комплекс продолжает наращивать производство, признал брюссельcкий портал Euractiv в статье об утвержденном в предварительном порядке послами ЕС 13-м пакете антироссийских санкций.

"Считая 13-й пакет, Евросоюз наложил беспрецедентные санкции на Россию в течение двух лет войны, включив в черный список около 2 тыс. физических и юридических лиц, - отмечает портал. - Однако, несмотря на экономическое давление, российская экономика остается устойчивой, и Кремль даже смог наращивать военную продукцию".

Заместитель главы МИД Литвы Шатунас: ЕС нужно уже думать о 14-м пакете санкций

Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС думать об очередном пакете антироссийских санкций, не дождавшись принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза в отношении России. Слова Шатунаса приводит агентство "Sputnik.Литва".

"Он должен включать новые сектора, потому что индивидуальные санкции - это индивидуально, а секторальные санкции имеют большое влияние. Поэтому я думаю, что в этом году мы не остановимся", - считает заместитель министра.

Несмотря на то, что 13-й пакет санкций еще не был принят, политик отметил необходимость разработки следующего пакета.

"(Очередной пакет – прим. ред.) уже должен быть на столе", - подчеркнул Шатунас.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что 13-й санкционный пакет, который Евросоюз готовит в отношении России, коснется вопроса поставок в РФ беспилотных летательных аппаратов. Бербок отметила, что пакет почти согласован. Ожидается, что он будет введен к 24 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявляла, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. 17 февраля Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК использует доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

Политика
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Анналена Бербок
Джейк Салливан
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