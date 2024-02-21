Политолог раскрыл содержание 13-го пакета санкций ЕС против России

Новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет не секторальным, а затрагивающим отдельных физических и юридических лиц, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Санкции, по его словам, также распространятся на иностранные компании, помогавшие России в обходе ограничений.

Этот пакет санкций, как напомнил Топорнин, должны запустить к годовщине начала украинского конфликта, 24 февраля. Новых ограничений по отраслям ждать не стоит, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Этот пакет готовился заранее, из проекта я видел, что там присутствуют физические и юридические лица, затронуты отдельные предприятия», — сказал политолог.

Он добавил, что ограничения также могут коснуться отдельных индийских и китайских компаний, которые, по мнению ЕС, помогали России в обходе санкций.

«С точки зрения эффективности этого пакета, результативность невысокая. Но тем лицам, которые попадут в список, безусловно, будет неприятно. Впрочем, охват не очень широкий, этот список, в сравнении с другими, не такой "злой"», — заметил Топорнин.