В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

Чем больше порядковый номер очередного пакета санкций Евросоюза (ЕС), тем менее он интересен России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на согласование послами стран ЕС 13-го санкционного пакета.

«Одно и то же из месяца в месяц, из года в год продолжается непрерывно. Честно говоря, мало кто из российских граждан ощущает тяжесть этих пакетов. Когда же европейцам надоест заниматься ерундой? Ведь уже всем понятно, в том числе и им, что без России им будет очень тяжело», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, страны ЕС теряют значительно больше от введения санкций, чем сама Россия.

«Я думаю, что эта болезнь — русофобия, скорее всего, рано или поздно начнет у них сходить на нет. Потому что без России, без экономической мощи России, без потенциала энергетических и минеральных ресурсов Европа не выживет. Там просто ничего нет. Производства будут закрываться одно за другим. Потому что, во-первых, они перестали присутствовать на богатейшем российском рынке, а во-вторых, отказавшись от наших дешевых энергоносителей, они столкнулись с тем, что их продукция стала нерентабельной», — добавил он.

Мы переживем и этот пакет. А что будет дальше? Хотелось бы задать им этот вопрос. Неужели они не поняли, что сломать Россию санкциями невозможно? Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам