Эксперт оценил 13-й пакет санкций ЕС и новые ограничения от США

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на председательствующую в ЕС Бельгию. Накануне ряд новых ограничений анонсировали США. Белый дом планирует их представить 23 февраля. Согласно оценке кандидата политических наук, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Севостьянова, западные страны ввели уже самые жесткие санкции из возможных.

"Таких случаев в истории просто никогда не было, чтобы одна из ведущих мировых экономик подвергалась такому давлению. Тем не менее, как говорит сам госсекретарь США Энтони Блинкен: "есть эмоции, а есть факты", - считает эксперт.

По его словам, в январе 2024 года Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что экономика России растет быстрее, чем ожидалось. Объективно, это доказывает, что западные страны признают, санкции не повлияли в значительной степени на Россию. Это важная формулировка, добавил он.

Так, лучшие американские университеты и ранее моделировали возможности переориентации российского экспорта и торговли на азиатские страны, но эти модели серьезно ошиблись в главном - это произошло очень быстро. Поэтому трудно представить наличие новых санкций стратегического уровня, но вводить ограничения в "пообъектном" смысле можно бесконечно долго, полагает эксперт.

"Это могут быть целевые санкции на предприятия ВПК, экспорт оружия, персональные ограничения. Скорее всего, даже если это не войдет в опубликованный перечень, США попытаются дополнительно ограничить доступ России к технологиям", - отметил Севостьянов.

Однако анализ уже введенных мер показывает, что США имеют гораздо меньшее влияние на эти секторы и на нефтяной, чем на банковский, который значительно привязан к доллару, уточнил он.

В любом случае США будут стремиться усиливать существующие рестрикции, но это в большей степени вопрос трудных соглашений с другими странами, чем собственных распорядительных документов.

"Главное, что, на мой взгляд, постараются обеспечить США в своем списке - это создание психологического эффекта объема, он точно будет длинным. ЕС и США почти всегда синхронизируют ввод и номенклатуру своих санкций", - заключил он.

Эксперт добавил, недавно президент США Байден даже расширил полномочия Казначейства США в части преследования других стран. Однако есть, что называется, "узкая специализация". И санкции в отношении ВПК и продуктов его экспорта как раз профиль США, а не ЕС.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали 13-й пакет санкций в отношении России", - заявила председательствующая в ЕС Бельгия, назвав это согласование "одним из самых широких, которые когда-либо были одобрены ЕС".

В соответствии с пакетом список будет дополнен почти 200 юридическими и физическими лицами, но новых секторальных мер не предусмотрено.