«Решительный ответ на агрессию НАТО». Нарышкин сделал заявление по СВО

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — подчеркнул он.

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В середине июля директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО. По его словам, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

25 августа в Службе внешней разведки заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По мнению Нарышкина, провал контрнаступления Украины стал очевидным. Он напомнил, что «киевские власти и их западные кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Аппетиты Североатлантического альянса, уверовавшего в свою безнаказанность, с течением времени лишь возрастают. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской.

"Оглядываясь назад - на более, чем полувековую историю Североатлантического альянса, становится очевидно, что аппетитам агрессора, уверовавшего в свою безнаказанность, свойственно лишь расти. В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость", - сказал он.

Своевременное начало специальной военной операции (СВО) позволило предотвратить превращение Донбасса и Крыма в звенья цепи "военных преступлений НАТО". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, приуроченном к годовщине военной агрессии НАТО против Республики Сербской.

"Хочу заметить, что ни в одном государстве мира, куда бы не вторглись силы Североатлантического альянса, так и не восстановились ни элементарный порядок, ни довоенный уровень жизни местного населения. Звеньями в этой длинной цепи военных преступлений НАТО должны были стать Донбасс и Крым, - сказал он. - Однако своевременное начало специальной военной операции на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики позволило предотвратить этот сценарий и избежать самых трагических последствий".

Оглядываясь назад - на более чем полувековую историю Североатлантического альянса, - становится очевидно, отметил Нарышкин, что аппетитам агрессора, уверовавшего в свою безнаказанность, свойственно лишь расти.

"В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость", - добавил он.

России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от безумия, продвигаемого Западом, в этом ее поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов", - сказал Патрушев, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

По его словам, "России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от безумия, продвигаемого Западом".

"Нас, безусловно, поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы западных стран, но не их политиканы, у которых совершенно противоположные задачи", - добавил секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев считает, что РФ "твердо и последовательно отстаивает свой культурный суверенитет, историю и российские нравственные идеалы, объединяющие многонациональную страну".

"Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России в соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации является одним из ключевых стратегических национальных приоритетов, реализация которого должна быть обеспечена органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества", - отметил секретарь Совбеза.

Россия вновь стала локомотивом в вопросах продвижения интересов независимых стран. При этом Запад явно опасается слома однополярного мира и провоцирует локальные конфликты. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

«Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире», - заявил Шойгу.

Запад, по словам министра, стремится сохранить контроль над ресурсами и продвигать в мире собственные правила жизни, при этом мешая консолидации несогласных.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, что конфликт на Украине воспринимается участниками специальной военной операции (СВО) как экзистенциальный для России.

По словам Медведева, для россиян СВО — это выбор существования, и именно так к украинскому конфликту и нужно относиться.

«Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну», — указал зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев в статье для сайта Aif.ru допустил возможность исчезновения Украины с политической карты мира в результате нынешнего конфликта. По мнению зампреда Совбеза РФ, одним из итогов конфликта станет «позорный уход» нынешних киевских властей.

Медведев также заявлял, что Запад раскручивает военный маховик ради заработка на поставках Киеву, поэтому ему невыгодно прекращать конфликт на Украине.

Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

Он указал, что еще до СВО западные страны нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсируя белорусских «эмагаров» и готовя боевиков.

«По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию"», — сказал Шевцов.

Именно агрессивное поведение западных соседей у границ Союзного государства, по его словам, и вынудило РФ принять ответные меры, в том числе разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск.

Шевцов добавил, что в настоящее время президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко работают над обновлением концепции безопасности Союзного государства.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита БРИКС, поблагодарил представителей стран-участниц за попытки разрешить украинский кризис.

"Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал он.

Глава государства отметил, что к тяжелому кризису на Украине привело стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире.

"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление в течении восьми лет", - напомнил Путин.