$94.12-0.02102.75+0.18

Путин поблагодарил страны БРИКС за участие в урегулировании кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита БРИКС, поблагодарил представителей стран-участниц за попытки разрешить украинский кризис.

Путин поблагодарил страны БРИКС за участие в урегулировании кризиса на Украине
© Российская Газета

"Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал он.

Глава государства отметил, что к тяжелому кризису на Украине привело стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире.

"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление в течении восьми лет", - напомнил Путин.

"Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и его сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе", - подчеркнул президент РФ.