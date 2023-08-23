Путин поблагодарил страны БРИКС за участие в урегулировании кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита БРИКС, поблагодарил представителей стран-участниц за попытки разрешить украинский кризис.
"Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", - сказал он.
Глава государства отметил, что к тяжелому кризису на Украине привело стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире.
"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление в течении восьми лет", - напомнил Путин.
"Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и его сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе", - подчеркнул президент РФ.