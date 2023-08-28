В Совбезе объяснили размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии

Россия разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

Он указал, что еще до СВО западные страны нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, открыто спонсируя белорусских «эмагаров» и готовя боевиков.

«По сути, из страны хотели сделать вторую Украину, еще одну "анти-Россию"», — сказал Шевцов.

Именно агрессивное поведение западных соседей у границ Союзного государства, по его словам, и вынудило РФ принять ответные меры, в том числе разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и увеличить боевой потенциал авиационной составляющей совместной региональной группировки войск.