В середине июля директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО. По его словам, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

25 августа в Службе внешней разведки заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По мнению Нарышкина, провал контрнаступления Украины стал очевидным. Он напомнил, что «киевские власти и их западные кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».