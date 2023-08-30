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В Службе внешней разведки сочли СВО ответом на агрессию НАТО против России

Специальная военная операция (СВО) на Украине — это ответ на агрессию Североатлантического альянса против России. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, которого цитирует ТАСС.

Директор СВР Нарышкин: СВО является ответом на агрессию НАТО против России
© РИА Новости

«Специальная военная операция на Украине является решительным ответом на агрессию НАТО против нашей страны», — подчеркнул он.

В середине июля директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО. По его словам, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

25 августа в Службе внешней разведки заявили о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По мнению Нарышкина, провал контрнаступления Украины стал очевидным. Он напомнил, что «киевские власти и их западные кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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