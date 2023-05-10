Зурабишвили забыла сказать, что она - отъявленная русофобка, гражданка Франции, которая стала гражданкой Грузии. Она возглавляла МИД страны, а потом стала президентом Грузии, но по сути Зурабишвили работает против своей второй родины.



Российская сторона действует, исходя из гуманитарных соображений. Ограничения на визы и полеты снимаются исключительно для простых людей из обеих стран. Так, многие граждане РФ посещают Грузию в туристических целях, а многие граждане Грузии работают в России, кормят свои семьи, поэтому возобновление авиационного сообщения играет им на руку.



У Грузии самостоятельная внешняя политика. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии, а Грузия не вмешиваемся в наши. Это отношения спокойного внутреннего нейтралитета. Поэтому, думаю, русофобская истерика, развязанная на Западе и проявившаяся в словах президента Грузии (которая при этом ничем реально не управляет, поскольку главой исполнительной власти там является премьер-министр) говорит о том, что их не интересует судьба простых грузин. Их интересует только удовлетворение амбициозных запросов американцев и их союзников.

Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам