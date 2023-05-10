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«Политика здесь ни при чем»: сенатор об отмене Россией визового режима для грузин

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российских властей об отмене визового режима для граждан Грузии и снятии запрета на авиасообщение с республикой, а также отреагировал на заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей соответствующие действия Москвы "российской провокацией".

Зурабишвили забыла сказать, что она - отъявленная русофобка, гражданка Франции, которая стала гражданкой Грузии. Она возглавляла МИД страны, а потом стала президентом Грузии, но по сути Зурабишвили работает против своей второй родины.

Российская сторона действует, исходя из гуманитарных соображений. Ограничения на визы и полеты снимаются исключительно для простых людей из обеих стран. Так, многие граждане РФ посещают Грузию в туристических целях, а многие граждане Грузии работают в России, кормят свои семьи, поэтому возобновление авиационного сообщения играет им на руку.

У Грузии самостоятельная внешняя политика. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Грузии, а Грузия не вмешиваемся в наши. Это отношения спокойного внутреннего нейтралитета. Поэтому, думаю, русофобская истерика, развязанная на Западе и проявившаяся в словах президента Грузии (которая при этом ничем реально не управляет, поскольку главой исполнительной власти там является премьер-министр) говорит о том, что их не интересует судьба простых грузин. Их интересует только удовлетворение амбициозных запросов американцев и их союзников.

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор вместе с тем подчеркнул, что принятые Москвой решения "к сожалению, пока не меняют характера наших отношений с Грузией".

"Облегчается жизнь простым людям, а политика здесь ни при чем", — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая, передавал ТАСС. Другим указом глава государства отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой и призвала власти созвать Совбез для обсуждения вопроса.

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