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Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима со стороны России неприемлемой. Глава государства считает это провокацией. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Указ начнет действовать с 15 мая 2023 года. Теперь граждане Грузии смогут въезжать на территорию Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Кроме того, глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну и разрешил продажи туров в республику.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

В связи с этим МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Там добавили, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией восстанавливается.

В свою очередь, российские авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно будут осуществляться каждую неделю. По маршруту будут летать 7 прямых рейсов.

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