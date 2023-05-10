Президент Грузии призвала созвать Совбез по визовому режиму для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Зурабишвили, отмена Россией виз для грузин вызовет политическое напряжение в республике. Она также призвала власти страны рассмотреть вопрос ужесточения визовых правил для россиян, в частности, введения трехмесячных виз.

Кроме того, глава государства высказалась против открытия в Грузии детских садов исключительно русскоязычных. Она назвала такую идею недопустимой.