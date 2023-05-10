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Президент Грузии призвала созвать Совбез по визовому режиму для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Зурабишвили, отмена Россией виз для грузин вызовет политическое напряжение в республике. Она также призвала власти страны рассмотреть вопрос ужесточения визовых правил для россиян, в частности, введения трехмесячных виз.

Кроме того, глава государства высказалась против открытия в Грузии детских садов исключительно русскоязычных. Она назвала такую идею недопустимой.

Президент Грузии прокомментировала отмену Россией визового режима

Тем временем российские туроператоры заявили о готовности начать продажи пакетных туров в Грузию. Сроки начала продаж будут зависеть от появления в глобальных системах бронирования билетов на прямые рейсы. Представители туркомпаний ожидают большого роста турпотока из России, отмечая, что и сейчас туристы ездят с пересадкой в Ереване или Минске.

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